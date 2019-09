Il Napoli dei piccoli non sfonda Napoli-Cagliari 0-0 primo tempo

Napoli - agguato in ospedale : le immagini degli spari e della fuga dei pazienti : Casco in testa e pantaloni bianchi. Così, armato di pistola, un sicario la notte tra il 16 e il 17 maggio scorso è entrato nel cortile dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli ed ha aperto il fuoco sulla folla. Ha sparato ad altezza uomo mentre i pazienti fuggivano. Un video, diffuso oggi dai Carabinieri di Napoli, ricostruito grazie alle telecamere del presidio e a quelle della videosorveglianza, riprende i momenti principali del fatto: ...

Napoli - la sparatoria e la fuga all’ospedale dei Pellegrini. VIDEO : Gli spari, il panico, la fuga sulle scale del pronto soccorso. Sono le scene che si vedono in un filmato diffuso dai carabinieri che riprendono l’agguato avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 maggio scorsi all’ospedale dei Pellegrini, nel quartiere della Pignasecca, a Napoli. Nei fotogrammi gli investigatori ritengono di aver riconosciuto Vincenzo D’Avino, 22 anni, che è stato arrestato ieri insieme ad altri due giovani: Arturo Picco, che lo ...

Napoli - Far West all'ospedale dei Pellegrini : ecco il sicario in azione e il terrore tra la gente : Ha uno spolverino nero e stivali bianchi. eccolo l'uomo degli spari del 17 maggio scorso al Vecchio Pellegrini, secondo quanto emerge dal video poi diffuso ai carabinieri del comando...

Carolina Morace : “Napoli squadra quadrata. Ancelotti ha cura dei suoi giocatori” : Il Mattino intervista Carolina Morace, che oggi commenterà Napoli-Cagliari al fianco di Riccardo Gentile su Sky. L’allenatrice parla anche del Napoli. “È una delle squadre più quadrate della serie A. È forte in tutti i reparti e secondo me Ancelotti è riuscito dargli un equilibrio”. La Morace spiega che il Napoli di Ancelotti mentre è impegnato nella fase offensiva sa già cosa fare se perde palla. “Quelle che in gergo ...

Napoli - la guerra dei bagni nella scuola dell?infanzia : «Bimbi in classe un giorno a settimana» : Servizi igienici guasti e intasati in maniera tale da risultare inutilizzabili. Per questo la dirigente scolastica del 63esimo Circolo Didattico Andrea Doria, Maddalena Iannone, si è visto...

Napoli - il concorsone finisce nel caos : cancelli chiusi e proteste dei candidati : Si chiude il concorsone della Regione e si chiudono anche i cancelli della Mostra d?Oltremare. Ma allo scoccare delle 9. Per questo motivo decine di candidati stanno protestando davanti ai...

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - arrestati i tre pistoleri : è la faida della Pignasecca : I carabinieri del comando provinciale di Napoli e gli agenti della Questura partenopea hanno eseguito un?ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei...

Napoli - chiuso il parcheggio dell'amore al Parco San Paolo : «È la vittoria dei cittadini» : Il parcheggio dell?amore al Parco San Paolo ha le ore contate. Dopo le proteste e le richieste d?intervento dei cittadini, l?area di sosta tra il liceo Labriola e la chiesa di San...

Ultras Juventus - la sfida del leader dei True Boys : «Voglio vedere chi offenderà più Napoli città» : Sulla pagina fb dei True Boys Juventus, gruppo di tifosi bianconeri il cui leader è un napoletano emigrato in Germania, è comparso un video (del leader appunto) che lancia una sfida ai tifosi juventini del primo anello. Davide Bonavita, questo è il suo nome, è contrario ai cori contro Napoli e il Sud. In questo video fa una differenza tra secondo anello e primo anello dello Stadium. Parla di minacce da parte del primo anello nei confronti del ...

Nel laboratorio dei muscoli del Napoli : «Noi superiori fisicamente al Liverpool. Vogliamo il benessere del calciatore - non la sua sofferenza» : Il Napoli ha battuto il Liverpool per 2-0. È il risultato che tutti conosciamo. Quel che nessuno sa, è che il Napoli ha battuto la squadra di Klopp in tante altre microsfide che sono alla base della prestazione di una squadra. Gli uomini di Ancelotti hanno vinto per qualità e quantità di accelerazioni, nei dati di altissima intensità, per potenza metabolica (su cui ci soffermeremo tra poco) e qualche altro valore in cui non ci addentriamo. Il ...

Calaiò è stato l’amore dei tredici anni della nuova vita da tifosi del Napoli : Si può essere tristi per l’addio al calcio di Emanuele Calaiò? Sì, si può. Emanuele Calaiò è stato la prima luce nelle tenebre della second life di noi tifosi del Napoli. All’epoca era diverso. Quando non hai molto da mangiare, non stai a disquisire se il caviale debba essere rosso o nero, mangi il tonno in scatola, lo condividi e sei felice. C’è stato un tempo in cui i tifosi del Napoli erano così. Avevamo vissuto un tunnel, ...

Whirlpool - rivolta dei lavoratori stabilimento di Napoli : corteo in strada - bloccata la A3 : Scoppia la protesta da parte deglioperai della Whirlpool di Napoli, dopo la riunione alMise di Roma dove l'azienda ha annunciato la cessione del ramod'azienda. I lavoratori sono scesi in piazza dopo l'assemblea chesi e' svolta davanti ai cancelli della fabbrica ormai chiusa

Napoli - ergastolo al boss Rinaldi per l'agguato nel circolo di Portici : uccise il capo dei Barbudos e una vittima innocente : ergastolo per il boss Ciro Rinaldi e per gli altri imputati per il duplice omicidio di Ciro Colonna (ragazzo estraneo alla camorra, colpito per errore) e per Raffaele Cepparulo, boss dei Barbudos...

Napoli-Liverpool - le pagelle dei quotidiani : difesa azzurra impenetrabile : Napoli-Liverpool, le pagelle dei quotidiani – Gli azzurri si regalano una notte da sogno e il San Paolo va in delirio: Mertens e Llorente nel finale regolano i campioni d’Europa del Liverpool. Questi i voti dei principali quotidiani sportivi. GAZZETTA DELLO SPORT Napoli (4-4-2): Meret 7; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Koulibaly 8, Mario Rui 8; Callejón 7, Allan7 (75′ Elmas 6), Fabián Ruiz 7, Insigne 6.5 (66′ Zielinski ...