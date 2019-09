Ferrero | l' Australia chiede chiarimenti per presunto lavoro minorile in Turchia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Lafinisce nell'occhio del ciclone. L'azienda produttrice di Nutella e Kinder, due dei cibi dolci più famosi al mondo, è sotto indagine per una questione davvero spinosa che potrebbe provocarle delle conseguenze di un certo spessore. Nutella nel caos: l'accusaSfruttamento delper raccogliere le nocciole necessarie alla produzione di Nutella, Kinder e di tutti i prodotti di dolciumi. È questa l'accusa mossa negli ultimi giorni ae soci. Il caso è partito dall', nello specifico una serie di catene commerciali e di supermercati del 'paese dei canguri', tra cui Woolworth, Coles e IGA, le le quali avrebbero puntato il dito contro l'azienda produttrice di cioccolata e affini. La causa? Le modalità di raccolta delle nocciole, dopo che un rapporto della BBC avrebbe svelato che la quasi totalità dei raccoglitori sono migranti curdi, di ...

