Trump: "Diffondo telefonata con Kiev"

"Sono all'Onu per rappresentare il Paese ma ho autorizzato per domani la diffusione completa della trascrizione della mia conversazione telefonica". Lo annuncia il presidente Usa, accusato di aver fatto pressioni super avviare un'indagine sul suo rivale politico Joe Biden e sul figlio Hunter. "Vedrete, si tratta di una conversazione amichevole.Nessuna pressione",assicura. La chiamata in questione è avvenuta lo scorso 25 luglio. Nancy Pelosi e i democratici valutano di aprire un'inchiesta sull'impeachment(Di martedì 24 settembre 2019)