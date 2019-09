Senza gli uomini la Terra non avrebbe nome né senso

Mestre - migrante pulisce i marciapiedi dalle foglie : “Desidero integrarmi Senza chiedere l’elemosina”. I vigili lo multano : 350 euro : Monday, un giovane nordafricano, passa le sue giornate a pulire i marciapiedi e le strade di Mestre. Un modo, come spiega lui stesso in un cartello che porta con sé, per integrarsi. Il gesto volontario non è stato però apprezzato dai vigili urbani della città alle porte di Venezia che hanno multato il ragazzo per 350 euro perché, come scrivono sul verbale, “sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione ...

Il Fatto : “Il crollo Juventus in Borsa? Senza risultati - gli investitori temono il collasso” : Il Fatto Quotidiano risponde alla lettera di un lettore per spiegare i timori del mercato riguardo alla ricapitalizzazione della Juve che ieri hanno Fatto cadere il titolo in borsa fino a causarne la sospensione. Lo definisce “gigantismo” della società di Agnelli, per spiegare che l’aumento di capitale è forzato dalla necessità di coprire l’aumento dei costi legati ai giocatori: “il costo totale della formazione nelle ...

Andrea Ippoliti di Temptation - l’ex moglie Senza parole : “Tradita anch’io” : Temptation Island Vip, l’ex moglie di Andrea Ippoliti irrompe su Instagram e lo sbugiarda Andrea Ippoliti ha partecipato a Temptation Island Vip 2019 insieme a Nathaly Caldonazzo. I due hanno lasciato il programma durante la terza puntata, con un falò di confronto molto acceso e in particolare delle dichiarazioni di Andrea hanno scatenato la reazione […] L'articolo Andrea Ippoliti di Temptation, l’ex moglie senza parole: ...

Ambiente - Fioramonti scrive alle scuole : "Giustificate l'asSenza degli alunni per le proteste sul clima" : Il neo ministro dell'Istruzione ha inviato una circolare alle scuole: "L'importanza di questa mobilitazione è fondamentale, è in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo"

Matteo Renzi - l'ex moglie di Piero Pelù svela l'aiutino da 20mila euro : "Tutto gratis - Senza pagare un soldo" : Matteo Renzi torna a Palazzo Vecchio per un confronto con il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman. L'incontro però ha generato la rabbia di Antonella Bundu, ex moglie di Piero Pelù e leader della sinistra in Consiglio comunale. La Bundu ha protestato perché il Salone è stato concesso gratuitamente (l

Scoperto Senza biglietto del bus : prende a pugni un controllore : Andrea Pegoraro Un ragazzo italiano ha dato false generalità, ha minacciato gli addetti ed è fuggito. È stato preso poco dopo dalla polizia. Il fatto è successo a Torino Ha picchiato un controllore che gli aveva chiesto i documenti di viaggio che lui non aveva. per questo un ragazzo italiano di 27 anni di Pino Torinese è stato arrestato dalla polizia. Come riporta Torino Today, il fatto è successo lungo la linea 30 del bus che ...

Giornata mondiale Senza auto - le migliori app da scaricare per lasciarla a casa : Ogni anno il 22 settembre si celebra il World Car Free Day, la Giornata mondiale senza auto per una mobilità sostenibile in cui le persone sono invitate a lasciare a casa l’auto e a spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici per ridurre la quantità di sostanze inquinanti nell’aria e riscoprire le città a misura di pedone. Ecco perché abbiamo raccolto una selezione di app utili per lasciare a casa l’automobile e abbracciare uno stile ...

Savona - pugni al controllore : fermato senegalese Senza biglietto : Federico Garau Le ferite dell'ispettore Tpl sono state giudicate guaribili in sette giorni. Inutile il tentativo di fuga dello straniero, che è stato inseguito dai due operatori, in contatto telefonico diretto con la questura di Savona Ancora un episodio di violenza a bordo di un autobus da parte di uno straniero senza biglietto, l'episodio è accaduto ieri mattina a Savona. Il responsabile è un senegalese di 27 anni richiedente asilo ...

Carige - Modiano all’assemblea dei soci ricorda : “Svalutare di 200 milioni il portafoglio crediti Senza paracadute fu scelta drammatica” : E’ il giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige. I soci devono votare l’aumento di capitale da 700 milioni di euro decisivo nell’operazione di salvataggio da 900 milioni complessivi dell’istituto ligure. Ad aprire i lavori, il commissario straordinario di Carige, Raffaele Lener, che assume le funzioni del presidente. Gli azionisti rilevanti a libro soci sono attualmente Malacalza Investimenti, con il 27,555% (Vittorio ...

Verona - è morto il Senza tetto pestato e dato alle fiamme a Villafranca nel luglio scorso : Una brutta notizia giunge dalla provincia di Verona, dove nelle scorse ore è morto il clochard che nel luglio scorso fu brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme alla stazione di Villafranca. La vittima, Vasile Todirean, 42 anni, si trovava ricoverata all'ospedale di Borgo Trento nel Centro Ustioni. I sanitari hanno fatto davvero di tutto per potergli salvare la vita per tutto il tempo che è rimasto ricoverato, ma purtroppo ogni tentativo è ...

Piazzapulita - Lucia Borgonzoni : "La mia preSenza da Formigli contro Carola Rackete bloccata all'ultimo" : A Piazzapulita c'è stato spazio solo per Carola Rackete, senza controcanto leghista. A denunciarlo, ospite in studio a L'Aria che tira da Myrta Merlino (sempre su La7), è Lucia Borgonzoni, la candidata della Lega alla presidenza dell'Emilia Romagna alle prossime regionali. "All'ultimo momento hanno

“Gli ufo esistono - ecco le prove”. La Marina degli Stati Uniti divulga questo video e il mondo rimane Senza fiato : Nessuno sa con precisione cosa siano. Ma senza dubbio quegli oggetti c’erano e non erano bufale. Tre Ufo autentici. La Marina Militare degli Stati Uniti non usa mezzi termini: per anni ha analizzato tre filmati realizzati dai alcuni piloti, giungendo alla stessa conclusione: “Non siamo Stati in grado di riconoscere quei velivoli”. Insomma, si tratta di autentici Ufo. Per la precisione, i tre oggetti sono Stati classificati come “fenomeno aereo ...

Roma - donna trovata Senza vita in periferia - la figlia : 'Non sarebbe mai andata li' : Questa mattina è stato rinvenuto in un terreno di Torre di Nona, di fronte ad un centro commerciale, il cadavere di Amina De Amicis, 89enne scomparsa da casa lo scorso venerdì. A trovare il corpo sono stati gli uomini della protezione civile, sembra dopo una segnalazione dei negozianti. La figlia della donna, Laura Antinoro non crede che la donna sia morta lì: dopo aver spiegato che quell'area era già stata setacciata più volte ha dichiarato: ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri Senza medaglie nelle Finali di Specialità a nastro e clavette : A Baku (Azerbaijan) si sono disputate le Finali di Specialità con le clavette e col nastro valide per i Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica (si tratta di prove non olimpiche). Domani si entrerà nel vivo con la Finale all-around che metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. nastro – Milena Baldassarri non è riuscita a difendere l’argento conquistato lo scorso anno a Sòfia, purtroppo l’azzurra è incappata in una ...