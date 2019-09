Rugby | Conor O’Shea spiega l’esclusione di Parisse | “A volte devi prendere delle

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Dopo aver diramato la formazione dell’Italia che scenderà in campo all’Hakatanomori Stadium di Fukuoka giovedì 26 settembre, alle ore 9.45 italiane, per la sfida valida per la Pool B dei Mondiali 2019 dicontro il Canada,O’Shea ed altri due azzurri si sono fermati a lungo a parlare con i giornalisti presenti in Giappone. CosìO’Shea, CT dell’Italia, in conferenza stampa: “Prima dell’esordio al Mondiale abbiamo schierato diverse formazioni in campo cercando di avere un equilibrio. Abbiamo una buona profondità e ho una grande fiducia in questa squadra. Contro il Canada scenderà in campo la migliore formazione per questa partita. Con due partite in quattro giornicambiare qualcosa nel tuo schieramento. Abbiamo ben presente il nostro obiettivo per le prime due partite e sono sicuro che la prestazione che vedremo il prossimo giovedì sarà ...

