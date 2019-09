Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Si sono tenuti lunedì sera alla Scala di Milano i Best Fifa Football Awards 2019 che premiano i migliori giocatori della passata stagione calcistica. Tutto stava andando come da programma, fino a quando quello che doveva essere undivertente si è trasformato in un momento imbarazzante. Sulc’eraD’Amico, presentatrice dell’evento assieme a Ruud Gullit, e l’ex allenatore dell’Inter José. La giornalista ha fatto qualche domanda alloOne e proprio una di queste domande non è piaciuta al tecnico portoghese. Laha infatti chiesto achi secondo lui avrebbe potuto allenare la top 11 appena premiata: “Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo”, ha risposto lui. Al che lei, sorridendo, ha ...

Noovyis : (Mourinho, il siparietto con Ilaria D’Amico finisce male: lo Special One se ne va dal palco) Playhitmusic - - FQMagazineit : Mourinho, il siparietto con Ilaria D’Amico finisce male: lo Special One se ne va dal palco - AvvMennillo : Mourinho-D’Amico, il siparietto finisce male: la lite in diretta -