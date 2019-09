Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Kylian Mbappè, attaccante classe ’98 del Psg, presente ieri alla premiazione dei “Best FIFA Football Award”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul compagno di squadra Mauro Icardi: “È un ragazzo molto interessante ma anche molto. Troppo spesso valutato perche fadal campo. Viene giudicato senza conoscere realmente la sua persona“. Sull’inserimento di Icardi con la sua nuova squadra: “Mauro è entrato in punta di piedi nello spogliatoio del PSG e sta dando tutto per la sua nuova maglia. Sta a noi farlo ambientare al meglio, quando succederà segnerà tanti gol per noi“. L'articolo: “Icardi é un. Loperche fadal campo” ilNapolista.

napolista : #Mbapé: “#Icardi é un timido. Lo giudicano per quello che fa fuori dal campo” L’attaccante del #Psg alla premiazio… -