Allarme sul Monte Bianco | ghiacciaio Planpincieux a rischio crollo | edifici evacuati a

Allarme sul Monte Bianco - rischia di crollare un ghiacciaio sulle Grandes Jorasses : Potrebbe crollare a breve una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco. La massa a rischio collasso è di circa 250 mila metri cubi. A dare l’Allarme oggi sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna sicura, registrando un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 ...

Mario Draghi lancia l'Allarme sul rallentamento della crescita economica nell'Eurozona : Sebbene fosse stato da tempo anticipato, il progressivo e inarrestabile rallentamento della crescita economica nell'Eurozona ha allertato ulteriormente il presidente uscente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Nel corso della sua ultima audizione davanti al Parlamento europeo, Draghi ha affermato che "Il Pil è ora previsto a 1,1% nel 2019, meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre 2018, a 1,2% nel 2020, meno 0,5 punti da dicembre". ...

I gruppi parlamentari di Renzi e l'Allarme dell'Ocse sulla crescita : I neo gruppi parlamentari Renziani, nuovi ma con una parola antica. E se dovesse riorganizzarsi proprio il Pd? Con casi locali appassionanti. Ricomposizioni e composizioni. Visti da fuori, con garbo. Non solo Macron, quando si è europeisti lo si è fino in fondo, e si fanno i con

La Uefa lancia l’Allarme : “Saldo negativo sul mercato di oltre 100 milioni - diversi club sotto indagine” : Pesante allarme lanciato dall’Uefa nelle parole del managing director Andrea Traverso: “In 6 dei principali 10 campionati europei è stato battuto il record di spesa sul mercato, c’è un certo numero di club con un saldo negativo di oltre 100 milioni di euro. Per questo ci sono già in corso una serie di indagini, che vedremo se entro la fine dell’anno si tramuteranno in procedimenti”. Questo quanto da lui ...

Allarme a Firenze per un missile sul tetto di una macchina - ma è solo un’opera d’arte : Un missile aria-aria adagiato sul tetto di una macchina parcheggiata a Firenze, vicino al fiume Arno: sul posto è intervenuta la polizia che ha scoperto si trattava di un'opera d'arte di Matteo Baroni dal titolo “Selfie Distruction”.Continua a leggere

I tagli sulle braccia e quel vuoto esistenziale. È Allarme autolesionismo tra gli adolescenti : Gioia Locati Se ne parla in un documentario presentato ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma C'è Ana, 18 anni. Che non sa dare un nome al proprio male di vivere e comincia a tagliarsi. Immaginiamo i polsi, le braccia e poi anche la gambe, quei centimetri quadrati di pelle che si possono nascondere. Dice: «Ero curiosa di provare. Poi è stato come se il malessere uscisse fuori». Erika, anche lei diciottenne, faceva fatica a ...

È Allarme : "Nel 2100 i musulmani saranno metà della popolazione italiana" : Franco Grilli FareFuturo lancia l'allarme: il 78% dei migranti è musulmano. E loro fanno il doppio dei figli rispetto agli italiani Oggi, i musulmani residenti in Italia sono 1,58 milioni, ma nel 2100 potranno diventare la metà della popolazione totale italiana. A sostenerlo, lanciando l'allarme demografico, è il "Primo rapporto sull'islamizzazione d'Europa" curato dalla Fondazione FareFuturo. Un report, realizzato con il supporto ...

Nuovo Allarme sulle sigarette elettroniche : compromettono la funzione polmonare e aumentano le infezioni : Nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle sigarette elettroniche. L’esposizione ai loro vapori , infatti, compromette la normale funzione polmonare nei topi e riduce anche la capacità delle cellule immunitarie che risiedono nei polmoni di rispondere alle infezioni virali, secondo uno studio del Baylor College of Medicine, pubblicato su Journal of Clinical Investigation. Le alterazioni osservate dai ricercatori sono avvenute anche con i ...

L'Allarme di Privacy International : "Siti sulla depressione usati per profilarci" : L'organizzazione benefica del Regno Unito ha analizzato 136 pagine sulla salute mentale in Gran Bretagna, Germania e Francia scoprendo che il 76.04% di loro contiene elementi di terze parti a fini di marketing

ARGENTINA/ Quel falso Allarme sul default che rischia di aiutare i peronisti : Una richiesta di dilazione su parte del debito ha scatenato la solita ridda di voci sul fallimento di uno Stato che non è nella brutta situazione del 2001

Dazi e Allarme sull’economia spingono il rame ai minimi da due anni : Il metallo rosso è scivolato vicino a 5.600 dollari per tonnellata, a livelli di prezzo che non toccava da giugno 2017. Ma molti osservatori sono stupiti che i ribassi non siano ancora più accentuati

Plastica nella neve dalle Alpi all’Artico : gli esperti lanciano l’Allarme per gli effetti sulla salute : Secondo una ricerca pubblicata su Science Advances, condotta dall’Istituto Alfred Wegener (Germania) e dall’Istituto svizzero di ricerca per la neve e le valanghe, i fiocchi di neve che cadono a terra, dalle Alpi al circolo polare artico, passando per l’Europa continentale, contengono minuscole particelle di Plastica. Le concentrazioni nella neve al Polo Nord (stretto di Fram, al largo della Groenlandia, e isole Svalbard), ...