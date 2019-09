Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Lo scorso 5 agosto, un 44enne pregiudicato hato dire unache si trovava all’interno della sua autovettura, in compagnia del figlio di 3 anni, parcheggiata nella centralissima via Napoli di Noto, a. L’uomo si è seduto a lato guidadi. Le grida dellae l’arrivo del marito hanno messo in fuga iltore. Individuato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. (Lapresse) Redazione 

LaPresse_news : Siracusa, tenta rapina a donna incinta armato di coltello - badicea : Siracusa, tenta di rapinare una donna incinta davanti al figlioletto di 3 anni: arrestato - zazoomnews : Siracusa tenta di rapinare una donna incinta davanti al figlioletto di 3 anni: arrestato - #Siracusa #tenta… -