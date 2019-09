Quanto inquina un aereo

Quanto inquina il volo che ti porterà in vacanza? : (foto: Getty Images) Per alcuni di noi, gli aerei rappresentano la libertà, lo strumento principale per scoprire il mondo, o più prosaicamente l’inizio delle ferie. Per altri, sono semplicemente il simbolo di una delle industrie più inquinanti al mondo. Victor Müller rientra in quest’ultima categoria. Müller è un digital designer svedese che ha lanciato, in collaborazione con il programmatore Dennis Mårtensson, Shame Plane, un sito ...