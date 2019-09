Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Dopo le prime quattro giornate di campionato, Marcello, campione del mondo 2006, fa un bilancio sui top club di Serie A nell’intervista rilasciata in diretta a “Radio Sportiva”. Laper l’ex ct rimane una squadra: “La, chiaramente ha fatto la scelta di cambiare più di qualcosa e questodi undi”. I bianconeri provengono da un lungo ciclo vincente, durante il quale hanno conquistato otto scudetti per cui, secondo l’intervistato, sulla carta dovrebbero essere più forti dell’Inter. Il progetto di cambiare la modalità di gioco presuppone in primo luogo la necessità di poter contare su giocatori con caratteristiche diverse, ora Sarri come ha detto lui stesso ha a disposizione giocatori top, ma con caratteristiche differenti dalle pedine del suo Napoli. Tutto questo discorso non vuol dire, secondo, che lanon ...

JuvMania : #Lippi: 'La #Juventus è forte uguale, ma necessita di un tempo di rodaggio' - infoitsport : Lippi: 'L'Inter ora può lottare con Napoli e Juventus. Conte è un trattore di classe' - JuvMania : #Lippi: '#Conte trattore di classe. #Sarri? Una cosa è importante. Io mi rivedo in #Allegri'… -