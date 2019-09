E’ allarme su un farmaco per il controllo della nausea | è pericoloso in gravidanza | può

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del(AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito alOndansetron e ai suoi effetti sulla. Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonistaserotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per ile del vomito indotti da chemioterapia antiblastica e dalla radioterapia e per la profilassi e il trattamentoe del vomito post-operatori. Ondansetron non è approvato per il trattamentoe del vomito inSulla base di dati clinici derivanti da studi epidemiologici, si sospetta che ondansetron possa provocare malformazioni orofacciali se somministrato durante il primo trimestre di. In uno ...

BiogalFa : RT @IsabellaDiManno: ALLARME in TOSCANA: 708 CONTAGIATI e 31 MORTI a causa del BATTERIO KILLER “New Delhi”. MutI il governatore Enrico Ross… - Silvergio2377 : RT @IsabellaDiManno: ALLARME in TOSCANA: 708 CONTAGIATI e 31 MORTI a causa del BATTERIO KILLER “New Delhi”. MutI il governatore Enrico Ross… - IsabellaDiManno : ALLARME in TOSCANA: 708 CONTAGIATI e 31 MORTI a causa del BATTERIO KILLER “New Delhi”. MutI il governatore Enrico R… -