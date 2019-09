Chiara Ferragni | Riccardo Pozzoli torna a parlare dell’ex | “Fratture”

Chiara Ferragni e il tatuaggio per ricordarle di essere «la migliore versione di me stessa» : Chiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in Dior l'arrivo a VeneziaChiara Ferragni, in ...

Jennifer Lopez sfila con l’abito Versace : Chiara Ferragni reagisce così : Il suo ingresso in passerella ha sorpreso e incantato tutti. Jennifer Lopez ha chiuso la sfilata di Versace indossando l’abito Jungle che aveva messo ai Grammy del 2000. Tra il pubblico non poteva mancare Chiara Ferragni che ha immortalato la cantante di origini portoricane in un video. In pochi minuti lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 17 milioni. La fashion blogger è rimasta letteralmente a bocca aperta commentando con ...

Fedez alla festa con Gigi Hadid : «Abbiamo iniziato a ballare…». Chiara Ferragni reagisce così : Chiara Ferragni, Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare…». Lei reagisce così. Il rapper milanese ha realizzato il suo desiderio, trascorrere una serata con la super top model americana. L’occasione era la festa organizzata da Donatella Versace in onore di Jennifer Lopez, che ha chiuso la sfilata con lo storico jungle dress. Chiara Ferragni e Fedez hanno documentato la festa su Instagram. In una delle stories, ...

“Osceni”. Stavolta Chiara Ferragni e Fedez esagerano e le critiche sono feroci : La Milano Fashion week ha richiamato nel capoluogo migliaia tra appassionati e addetti ai lavori. Tra loro non poteva mancare Chiara Ferragni. La fashion blogger è arrivata accompagnata dal marito Fedez attirando l’attenzione di tanti curiosi. Merito, o colpa, del dress code scelto che non ha fatto impazzire proprio tutti al punto che, qualcuno, è arrivato a definirli (esagerando): “Osceni”.\\Le star non possono fare a meno di seguire le sfilate ...

Chiara Ferragni - il documentario fa incassi record - Fedez contro i critici : 'Non contate' : Nuovo straordinario successo per Chiara Ferragni che in questi giorni ha sbancato gli incassi al botteghino con l'atteso documentario Unposted, presentato in anteprima assoluta alla Mostra del Cinema di Venezia. Il documentario, stroncato dalla critica, ha invece entusiasmato il pubblico dell'influencer, corso nelle sale cinematografiche per vederlo. I risultati sono stati molto positivi e questi dati hanno fatto gongolare in primis Fedez, il ...

Fedez pazzo di Gigi Hadid/ E Chiara Ferragni : "Posso fare da testimone alle nozze?" : Fedez pazzo di Gigi Hadid. L'incontro e il selfie alla festa Versace. Chiara Ferragni: "Posso fare da testimone alle nozze?". Il commento fa boom di like.

Chiara Ferragni – Unposted : trionfo al Box Office : Nelle sale solo martedì, mercoledì e giovedì è il film evento più visto di sempre in Italia. 17, 18, 19 settembre: tre giorni di fuoco per l’evento cinematografico Chiara Ferragni – Unposted il docufilm che indaga il fenomeno Ferragni diretto da Elisa Amoruso e presentato all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale. Più di 160 mila spettatori in tre giorni. Una media copie che si è ...

Tre giorni di trionfo al Box Office e record d’incassi per Chiara Ferragni – Unposted : Roma – 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale. Più di 160 mila spettatori in tre giorni. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box Office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 di ieri, ultimo giorno di programmazione.Un fantastico passaparola e le cifre lo dicono Chiaramente: il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato inusuale per questa tipologia di uscita evento. Un risultato ...

Chiara Ferragni Unposted è il film con più incassi e presenze nella storia del cinema italiano : Ha segnato un altro record e, checchè se ne dica, anche questa volta Chiara Ferragni ha centrato l’obiettivo: il suo film documentario va ad inserirsi nella storia del cinema italiano come la pellicola con più incassi e presenze della storia. Presentato al Festival del cinema di Venezia 2019, "Chiara Ferragni Unposted" aveva fatto storcere il naso a chi il cinema lo "mastica" e lo vive da sempre. Lei, una influencer, che si è inventata una nuova ...

Chiara Ferragni – Unposted sbanca il botteghino. Hanno ragione i critici che lo stroncano o i follower che vanno a vederlo? : Tre soli giorni di programmazione al cinema per Chiara Ferragni – Unposted, il documentario diretto da Elisa Amoruso sulla più popolare influencer italiana – ma lei preferisce essere definita imprenditrice del settore digitale visto che, dati alla mano, fattura 40 milioni di euro e dà lavoro a decine di persone. Il film ha incassato 1,6 milioni, con un primo giorno da 500mila euro, miglior performance per un film italiano al botteghino del ...