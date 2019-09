Chi è Vanessa Scalera | la protagonista della fiction Imma Tataranni

Imma Tataranni - Vanessa Scalera a Blogo : "Si scrivono poChi ruoli da protagonista per le donne" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Vanessa Scalera ha presentato Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova serie tv che Rai1 trasmetterà a partire da domenica prossima, 22 settembre, in prime time. L'attrice interpreta la protagonista:Spero che alla gente piaccia. E che venga data ad altre colleghe la possibilità che è stata concessa a me: interpretare la protagonista di una serie di prima serata di Rai1. Bisognerebbe farlo, bisognerebbe scrivere un ...