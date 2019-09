C' ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD L' atto d' amore di Tarantino verso il cinema

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Mauro SmaschERA Ursula! : Anticipazioni Una Vita puntate Spagnole: Genoveva entra nelle grazie di Ursula e questo diventa problematico per molti abitanti di Acacias 38. Ma il ritorno di Mauro può cambiare la situazione. Nella nuova stagione di Una Vita, sono davvero tanti i colpi di scena. In particolar modo, adesso i telespettatori spagnoli hanno assistito al ritorno di Mauro, purtroppo senza la sua Teresa. L’ispettore ha spiegato che la donna non c’è più e ...

Là dove c’ERA l’Expo ora c’è una città : Irriconoscibile. Là dove marciavano decine di migliaia di persone ogni giorno alla ricerca di emozioni eco-gastronomiche forti o solidali, sul Decumano di Expo Milano 2015, oggi vanno e vengono centinaia di operai impegnati a ultimare le strutture portanti del Galeazzi. E dietro c’è una selva di gru

Genova - opERAtore del 118 ostetrico a distanza : fa nascere un bambino con una telefonata : “Ho mia moglie in travaglio”, ha detto Giovanni all’operatore. “Non si preoccupi, la guido io”, ha risposto Daniele. Così un operatore del 118 di Genova ha fatto da ostetrico a distanza e, via telefono, ha aiutato una donna in fase di travaglio a partorire il suo secondo figlio. È successo a Recco, nella casa dei nonni, nella notte di mercoledì scorso. Poche ore prima la signora era stata visitata all’ospedale san Martino ...

Roma - autista Atac aggredito e pestato da una baby gang. ERAno otto contro uno - li aveva rimprovERAti : tutti identificati : baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...

Migranti sulla Gregoretti - chiesta l'archiviazione per Salvini : «Pronto se il tribunale dei ministri chiederà il processo» : Migranti a bordo della nave Gregoretti, la Procura distrettuale di Catania ha avanzato richiesta motivata di archiviazione per Matteo Salvini. Lo dice lo stesso leader della Lega aprendo la lettera...

Treviso - opERAia troppo lenta pagata meno. Ma per il tribunale non può essere sanzionata : I giudici hanno respinto il ricorso presentato dall'Electrolux e dato ragione a una 50enne che aveva ricevuto un provvedimento disciplinare e si era ritrovata lo stipendio decurtato di un’ora-lavoro.

Elisa Pomarelli - Massimo Sebastiani : L'amicizia con lei ERA UNA farsa : Nel corso della puntata di Quarto Grado del 20 settembre 2019, è stata resa nota la registrazione dell'interrogatorio di Massimo Sebastiani, presunto assassino di Elisa Pomarelli. Dalla prova audio è possibile sentire il 44enne fornire dettagli inquietanti sull'omicidio della ragazza: “Le ho messo le mani al collo, non so cosa mi è successo, mi ricordo solo una scarica dentro di me enorme quando mi ha detto: 'Non c’è neanche più bisogno di ...

L'opERAtore del 118 - al telefono - aiuta una donna a partorire in casa : A Recco (Genova) il marito di una donna colta dalle doglie ha chiamato il 118 chiedendo un'ambulanza, ma il bimbo è nato nel giro di 15 minuti. Nei quali L'operatore ha dato alla coppia i consigli giusti su come comportarsi. Recco, la cittadina in provincia di Genova nota per la sua inconfondibile focaccia al formaggio, da mercoledì ha un abitante in più: si chiama Eugenio - cioè "ben nato" ed è venuto al mondo in un modo particolare. Infatti, ...

**Migranti : Salvini indagato per sequestro - Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composizione del Tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a ...

LivERAni : «Col Napoli sarà una gara di grande sacrificio fisico e mentale» : Conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli (in programma domani alle 15). Parla l’allenatore del Lecce Liverani. «Il Napoli ha battuto il Liverpool campione d’Europa, non bisogna aggiungere altro sul loro valore». «Dobbiamo proseguire sul cammino avviato col Torino. Domani sarà una partita di grande sacrificio fisico, mentale e tecnico». «Ci saranno momenti in cui subiremo tanto: dobbiamo difenderci bene. Dobbiamo essere cattivi ...