20 anni di Resident Evil 3 | Nemesis - speciale

Reggina - ridotta la condanna all’ex vicepresidente Gianni Remo : E’ stata ridotta da 17 a 7 anni la condanna di reclusione inflitta in primo grado a Gianni Remo, 62 anni, imprenditore del settore della macellazione ed ex vicepresidente della Reggina Calcio. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria. Remo, difeso dall’avvocato Antonino Curatola, è stato condannato soltanto per concorso esterno in associazione mafiosa, mentre in primo grado gli erano stati ...

Stranieri in Italia - 5 - 2 milioni i residenti regolari. Romania e Cina le provenienze con i maggiori incrementi negli ultimi 8 anni : A fine 2018 gli Stranieri regolari residenti in Italia erano 5,25 milioni (111mila in più rispetto al 2017), di cui 3,6 milioni provengono da Paesi non comunitari. negli ultimi dieci anni i residenti Stranieri sono aumentati del 419%, uno dei tassi di crescita più marcati tra quelli registrati nei Paesi europei. Sono i dati illustrati qualche giorno fa dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo in audizione davanti alla commissione Affari ...

Il Castello delle Cerimonie : i 50 anni di Maria Cacialli - 'la figlia del presidente' : La quinta puntata de Il Castello delle Cerimonie 2019 è dedicata ai 25Bis di Maria Cacialli, nota a Napoli come La figlia del Presidente, dal nome di una delle pizzerie storiche della città di cui è anima e titolare. E dal cuore di Napoli arrivano anche il pezzo forte della puntata, ovvero le sorelle Pipolo, eredi di una istituzione della fotografia partenopea e già protagoniste della serie. Se non vi vengono in mente, basta dare un'occhiata al ...

Ben Ali morto - l’ex presidente tunisino aveva 83 anni : era ricoverato a Gedda. Al potere per 23 anni - fu deposto durante le rivolte del 2011 : È morto il deposto presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali. aveva 83 anni e nei giorni scorsi era stato ricoverato a Gedda, in Arabia Saudita, perché “molto malato”, come aveva spiegato la figlia Halima. Lo riferiscono il ministero degli Esteri tunisino e l’avvocato dell’ex presidente, Mounir Ben Salha. Quest’ultimo aveva anche ricordato che l’ex presidente era da anni in cura per un tumore alla prostata. Da anni in esilio ...

Morto l’ex presidente della Tunisia Ben Ali - aveva 83 anni : a stroncarlo una lunga malattia : E' Morto Zine El Abidine Ben Ali, presidente deposto della Tunisia. aveva 83 anni e da tempo combatteva contro un tumore alla prostata. Il decesso si è verificato nella clinica di Jedda, in Arabia Saudita, dove era ricoverato da una settimana e dove viveva in esilio da 8 anni.Continua a leggere

Maltempo : Presidente Ars - 'Danni a Leonforte - presto aiuti alla comunità' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - "La città di Leonforte è stata colpita nelle scorse ore da un intenso nubifragio che ha provocato ingentissimi danni. Sono vicino alla cittadinanza; attiverò tutti i canali a disposizione, dal Parlamento al Governo della regione, per intervenire in maniera celere e por

Mike Bongiorno moriva 10 anni fa - il Presidente Mattarella : “Pioniere e icona della TV italiana” : Mike Bongiorno: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il conduttore in occasione del 10° anniversario della morte L’8 settembre di dieci anni fa all’età di 85 anni si spegneva, a causa di un infarto, Mike Bongiorno. Con lui se ne andato un grandissimo pezzo della tv italiana, ma soprattutto una lunghissima ed esemplare pagina […] L'articolo Mike Bongiorno moriva 10 anni fa, il Presidente Mattarella: ...

Maltempo Piemonte - Presidente Regione : “Estate pazza - danni per 10 milioni. Il Governo si ricordi di noi” : Superano i dieci milioni di euro i danni causati dal Maltempo di questa “pazza estate Piemontese“. Lo afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati dal Maltempo delle scorse settimane. “I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo ...

È morto Robert Mugabe - l'ex presidente dello Zimbabwe rimasto in carica quasi 40 anni : Robert Mugabe, ex presidente e uomo forte dello Zimbabwe, al potere nel Paese per quasi 40 anni, è morto all’età di 95 anni. Lo ha scritto su twitter l’attuale presidente Emmerson Mnangagwa.Secondo quanto confermato alla Bbc dalla famiglia, Mugabe è morto a causa di una malattia della quale non è stata rivelata la natura e a causa della quale era ricoverato in un ospedale di Singapore dallo scorso aprile ...

Morto l’ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe - aveva 95 anni : l’ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe è Morto a Singapore all’età di 95 anni. Leader del partito Zimbabwe African National Union e primo presidente dello Zimbabwe dopo l’indipendenza, Mugabe aveva governato il Paese dal 1980 per oltre tre decenni, prima di essere estromesso nel 2017 con un colpo di Stato militare.Continua a leggere

È morto Robert Mugabe - fu presidente dello Zimbabwe per 37 anni : Mugabe aveva guidato il suo Paese dal 1980 al 2017, quando fu spodestato da un colpo di Stato militare.

Rosa Elena Bonilla - moglie dell’ex presidente dell’Honduras Porfirio Lobo Sosa - è stata condannata a 58 anni di carcere per frode e appropriazione indebita di denaro pubblico : Rosa Elena Bonilla, moglie dell’ex presidente dell’Honduras Porfirio Lobo Sosa, è stata condannata a un totale di 58 anni di carcere per vari crimini che comprendono la frode e l’appropriazione indebita di denaro pubblico. Secondo l’accusa, quattro giorni prima che

È morto a 95 anni Dawda Jawara - il primo presidente del Gambia : È morto a 95 anni Dawda Kairaba Jawara, il primo presidente democraticamente eletto del Gambia. Jawara aveva guidato le trattative con il Regno Unito che nel 1965 portarono all’indipendenza del paese. Per un primo periodo, fino al 1970, la regina

Editoria : morto Giovanni Morgante - presidente Ses : E' morto a Messina all'eta' di 89 anni Giovanni Morgante, presidente della Societa' Editrice Sud, societa' editrice della Gazzetta del Sud