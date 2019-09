Torna protesta a Parigi,primi incidenti

blindata con 7.500 agenti schierati sulle strade per controllare tre manifestazioni, di cui due non autorizzate,che si snodano nella capitale, una sul clima, una contro la riforma delle pensioni e poi il 45° sabato dei gilet gialli. La polizia ha annunciato già di aver eseguito 30 arresti,600 controlli. Sul piazzale della stazione Saint-Lazare dove sono radunati gruppi di gile gialli si segnalano i, con la polizia che ha lanciato lacrimogeni per disperderli. Chiuse alcune line della metropolitana.(Di sabato 21 settembre 2019)