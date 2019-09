IL CACCIATORE DI GIGANTI Streaming video Italia Uno | critica fredda con il fantasy

Il CACCIATORE di Giganti film stasera in tv 21 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Il cacciatore di Giganti è il film stasera in tv sabato 21 settembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il cacciatore di Giganti film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Jack the Giant SlayerGENERE: Avventura/FantasyANNO: 2013REGIA: Bryan Singercast: Ewan McGregor, Nicholas Hoult, Stanley Tucci, ...