Falso Made in Italy | Guardia di finanza di Gorizia denuncia 66 persone

Nadia Toffa - Coldiretti : storico impegno contro il Falso Made in Italy : “Di Nadia Toffa ricorderemo la professionalità e l’impegno nel giornalismo d’inchiesta contro il falso Made in Italy che ha contribuito ad ottenere importanti risultati a difesa dei consumatori e degli agricoltori italiani“: è quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa della giovane conduttrice tv del programma Le Iene. “Assieme a Nadia – ricorda Coldiretti – fu possibile realizzare in ...