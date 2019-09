Arriva il surf elettrico a lancia trasparente

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 21 settembre 2019) Dalla tavola daelettrica che 'vola' sopra le onde alla, fino alla barca a vela con le 'ali' come i monoscafi dell'America's Cup: sono numerose le curiosita' in esposizione al 59/mo Salone nautico internazionale di Genova in programma fino al 24 settembre alla Fiera. Dall'Australia sbarca a Genova il 'Flite Board e Foil', una tavola daelettrica con 'ala' che da' la sensazione di volare sopra l'acqua. L'azienda comasca Verga Plast espone Coral View 250, unache permette di osservare il fondo del mare mentre si naviga. La veronese Coming Solutions porta al Salone una barca a vela con foil (ali) come le barche di Coppa America.Il cantiere Riva mette in mostra 'Ernesto' e presenta 'Elettra', i primi motoscafi in legno a propulsione elettrica. Mylius Yacht alza il sipario sul nuovo 60CK, veliero lungo 18,6 metri interamente costruito in ...

