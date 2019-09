Palermo : studenti organizzano rissa a scuola su Instragam - la Polizia evita il peggio : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – Il tam tam su Instagram era iniziato ieri. L’appuntamento di un gruppo di studenti era per le 12 di oggi davanti alla scuola media Alberico Gentili di Palermo, nel ‘salotto’ della città. Un gruppo di studenti di due licei si sarebbero dati appuntamenti davanti alla media Gentili per una maxirissa per “dare una lezione”, così hanno detto i giovani, ad alcuni ragazzini. Ma ...