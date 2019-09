Gli scioperi di Ryanair previsti in Regno Unito a settembre sono stati cancellati

Gli scioperi di Ryanair previsti in Regno Uniti a settembre sono stati cancellati : La compagnia aerea Ryanair ha fatto sapere che gli scioperi che erano stati programmati in Regno Unito per il 21, 23, 25, 27 e 29 settembre sono stati cancellati. Erano stati annunciati a inizio mese dai piloti del sindacato British Airline

Iran - il pugno di ferro contro Gli scioperi degli operai continua. E ora arrivano le condanne : In Iran, il 2018 era stato un anno segnato da un numero senza precedenti di scioperi e manifestazioni per rivendicare migliori condizioni di lavoro e per protestare contro i ritardi o i mancati versamenti dei salari. La repressione delle proteste era stata feroce: almeno 467 lavoratori arrestati (tra cui 278 camionisti e 23 insegnanti), decine di condanne a pena detentiva e migliaia di frustate come pena accessoria. Il pugno di ferro prosegue ...

Crescono gli sforzi dei fan per salvare The OA - tutte le iniziative daGli scioperi della fame alle raccolte fondi : La notizia della cancellazione di The OA da parte di Netflix ha mandato in tilt gli appassionati dell'intricata serie creata da Brit Marling e Zal Batmanglij. Nelle ultime settimane, infatti, alcuni accanitissimi fan hanno dato il via a iniziative a dir poco ambiziose per convincere il colosso dello streaming a invertire la rotta e dare l'ok a una terza stagione. Il primo e più straordinario successo è quello raggiunto da Ryan Lulofs. Questo ...

Gli scioperi di Ryanair ad agosto : Un sindacato britannico ne ha indetto uno in agosto e un altro a settembre, i piloti portoghesi potrebbero fare lo stesso, quelli irlandesi decideranno venerdì

Domani 18 giugno 2019 - ore 11 - in diretta su Rai 2 - Relazione Annuale al Parlamento della Commissione di garanzia per Gli scioperi nel 2018 : #OpenSenato 18 giugno 2019, ore 11, in diretta su Rai 2. Dalla Sala Koch di Palazzo Madama: Relazione Annuale al Parlamento sull’attività della Commissione di garanzia per gli scioperi nel 2018 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Sanato Maria Elisabetta Alberti Casellati. View original post

Autostrade - iniziano Gli scioperi : ma il pedaggio si deve pagare lo stesso : Primo giorno di scioperi dei casellanti delle Autostrade, in una domenica di per sé da bollino nero per le partenze per le vacanze estive. I pedaggi andranno pagati lo stesso: il traffico sarà infatti incanalato verso quei caselli dove è possibile pagare attraverso sistemi elettronici, quindi Telepass, carte di credito o bancomat,Continua a leggere

Trasporti - Toninelli chiede un rinvio deGli scioperi. Sindacati : “Mancano le condizioni per farlo” : Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha chiesto che vengano rinviati gli scioperi previsti per i prossimi 24 e 26 luglio, anche alla luce del blocco delle reti ferroviarie che ieri ha interessato l'intero Paese. Ma i Sindacati fanno sapere che non ci sono le condizioni per revocare o posticipare gli scioperi.Continua a leggere

Scioperi dei trasporti del 24 e del 26 luGlio : Toninelli chiede la revoca. Sindacati : “Non ci sono le condizioni” : Un rinvio degli Scioperi annunciati per mercoledì 24 e venerdì 26 luglio. È quanto chiesto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli alle organizzazioni sindacali durante un incontro al Mit. La proposta del ministro è quella di avviare un confronto sui contratti di lavoro, che si potrebbe estendere anche alle compagnie aeree. La risposta delle parti sociali, però, è stata negativa: per i Sindacati dei trasporti ...