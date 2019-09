Cucchi | il Pm | Stefano perse 6 kg in 6 giorni per il dolore Depistaggio

Fonte : blogo

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il Pm Giovanni Musarò ha tenuto oggi la sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise nell'ambito del processo bis sul caso della mote diavvenuta il 22 ottobre 2009. Il magistrato ha così cominciato il suo discorso:"Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio ditre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo kafkiano, con gli attuali imputati seduti all'epoca sul banco dei testimoni, con cateteri applicati aper comodità e fratture lombari non viste apposta da famosi 'professoroni'. Tutto ciò non è successo per sciatteria, ma per uno scientificocominciato la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 alla stazione Appia dei carabinieri, quando il ragazzo venne arrestato"Secondo Musarò furono le lesioni riportate durante il pestaggio e la caduta successiva a causarne la morte ...

