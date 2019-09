Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI DIREZIONE VIA TRIONFALE. INTENSO ILLUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LAAFFRONTERA’ I TURCHI ALLE 21:00. DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A. INFINE ANTICIPIAMO LO SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL PREVISTO PER DOMANI DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI, QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI. SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, E FERROVIE DELLO STATO. PER AVERE ...

romadailynews : Traffico Roma del 19-09-2019 ore 13:30: NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER… - PLRomaCapitale : #Roma: Via della Pineta Sacchetti, fra via di San Cleto Papa e largo Agostino Gemelli, #traffico rallentato rallent… - GiangioTheGlide : RT @ArchCmc: Presidenti municipali del PD .. ROMA: A EX ASSESSORE CAUDO CONTESTATI TRAFFICO INFLUENZE E ABUSO D'UFFICIO = Roma, 19 set. (A… -