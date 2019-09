Rosy Abate 2 | spoiler 2x02 | la Regina di Palermo si avvicina ad Antonio Costello

Ascolti tv - Rosy Abate bastona Muccino in prima serata : La fiction con Giulia Michelini, in onda su Canale 5, vince il prime time di mercoledì 18 settembre. Il film 'A casa tutti...

Ascolti TV | Mercoledì 18 settembre 2019. Rosy Abate riparte dal 17.2% - A Casa tutti Bene 14.3% : Rosy Abate 2 - Giulia Michelini Su Rai1 A Casa tutti Bene ha conquistato 3.169.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Rosy Abate 2 ha raccolto davanti al video 3.544.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italia ha interessato 1.607.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 I Fantastici 4 ha catturato l’attenzione di 1.123.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ...

Replica Rosy Abate - primo appuntamento seconda stagione in streaming su MediasetPlay : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la prima attesa puntata della nuova stagione di Rosy Abate, la fiction con protagonista Giulia Michelini giunta alla seconda stagione. Un ritorno molto atteso dai fan e dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset che, quest'estate, ha potuto rivedere anche le repliche della prima serie in vista del secondo capitolo. Per chi non avesse potuto seguire la puntata d'esordio di mercoledì sera su ...

Anticipazioni Rosy Abate : Leo sospettato per l'omicidio di Nadia Aversa : La prima puntata di Rosy Abate 2, trasmessa ieri 18 settembre su Canale 5, non ha deluso le aspettative, confermando la bravura dell'attrice Giulia Michelini e di un cast di tutto rispetto. La 'Regina di Palermo', uscita dal carcere dopo sei anni di reclusione, ha potuto riabbracciare il figlio Leonardo, tentando di ricostruire il rapporto con lui. Ma ha dovuto rendersi conto molto presto che il ragazzo, in sua assenza, è riuscito a mettersi nei ...

Rosy Abate - anticipazioni secondo episodio : Rosalia si mette al fianco di Antonio : Rosy Abate 2 ritornerà in onda con la seconda puntata venerdì 20 settembre su Canale 5. Infatti per il grande debutto Mediaset ha scelto di fare una vera e propria sorpresa ai telespettatori che negli anni si sono appassionati alla fiction, che tra l'altro da quest'anno vede come primi attori Vittorio Magazzù (Leonardo) e Davide Devenuto (Antonio Costello). Nel secondo episodio si prevedono molti colpi di scena, in modo particolare per la Regina ...

Rosy Abate 2 e quella sana tentazione di preferire l'animo umano alle sparatorie : Un salto temporale, un figlio cresciuto ed una nuova città da conoscere. Sono queste le principali novità di Rosy Abate 2, che debutta da questa sera, mercoledì 18 settembre 2019, alle 21:20 su Canale 5 (la seconda puntata andrà in onda venerdì 20, per poi restare sempre in onda il venerdì sera). Giulia Michelini torna così a vestire i panni del celebre personaggio che compie dieci anni: il suo debutto in Squadra Antimafia risale infatti al ...

Repliche Rosy Abate 2 - dove rivedere le puntate della seconda stagione : Rosy Abate 2, Repliche seconda stagione della fiction con Giulia Michelini protagonista La seconda stagione di Rosy Abate lascia tutti col fiato sospeso: la Regina di Palermo colpisce ancora, anche se questa volta sarà più fragile, vulnerabile e sola. Nelle varie puntate, però, grazie alla sua fama che la precede e alle amicizie costruite nel […] L'articolo Repliche Rosy Abate 2, dove rivedere le puntate della seconda stagione proviene da ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 seconda puntata : Leonardo uccide : Rosy Abate 2, secondo episodio: le Anticipazioni di venerdì 20 settembre 2019 Leonardo si macchierà di un terribile crimine. Le Anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate 2 ci rivelano che il figlio della Regina di Palermo sarà accusato di aver ucciso l’ispettrice Nadia Aversa: inizialmente nessuno crederà che sia stato lui, ma le indagini […] L'articolo Anticipazioni Rosy Abate 2 seconda puntata: Leonardo uccide proviene da ...

Rosy Abate 2 : anticipazioni seconda puntata di venerdì 20 settembre 2019 : Rosy Abate 2 - Giulia Michelini Cinque puntate dirette da Giacomo Martelli per la Taodue di Pietro Valsecchi, che firma anche il soggetto di serie, compongono la seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, il cui motto è “la famiglia prima di tutto“. Una stagione, secondo le parole del regista, nella quale “Rosy e Leo sono uniti dall’amore ma segnati dal passato e divisi dal destino. È per seguire l’evolversi di questo ...