Rifiuti : Orlando in commissione antimafia Ars - Fava 'impianto Bellolampo dà fastidio' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Ha preso il via questa mattina, con l'audizione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, un ciclo di lavoro della commissione antimafia dell'Ars "finalizzato ad indagare la gestione dei Rifiuti in Sicilia". "Dall’audizione di oggi - ha sottolineato il presidente della C