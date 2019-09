Pavia : marijuana in casa e nello zaino - arrestato : Milano, 19 set. (AdnKronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Lungavilla, in provincia di Pavia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Bressana Bottarone, sempre in provincia di Pavia, hanno trovato il ragazzo in compagnia del fratello di 20 anni con addosso 50 grammi di marijuana con un bilancino di precisione e durante la perquisizione dello zainetto, ne hanno ...

Pavia : piantagione e 300 grammi marijuana in casa - denunciati marito e moglie : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Nascondevano in casa oltre 300 grammi di marijuana e una piccola serra per la coltivazione delle piante. marito e moglie, entrambi di 47 anni, sono stati denunciati dai carabinieri dopo una perquisizione nel loro appartamento a Castello d'Agogna, in provincia di Pavia.