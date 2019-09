Marina militare - Fregata Alpino al Salone Nautico per visite a bordo : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Da oggi al 24 settembre 2019 si terrà la 59esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova. In occasione della cerimonia inaugurale e per tutta la durata del Salone, la Fregata Alpino della Marina militare, sarà ormeggiata nel porto di Genova presso il Molo Doria di Levante. Nel corso della sosta, fa sapere la Marina militare, nave Alpino sarà aperta alle visite del pubblico nei seguenti giorni ...

Concorso Marina militare 2019 : Vfp1 e Cemm - posti e scadenza bando : Concorso Marina Militare 2019: Vfp1 e Cemm, posti e scadenza bando Scade a fine settembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al prossimo Concorso in Marina Militare. Concorso Regione Campania: 650 posti nei CPI, bando in uscita Concorso Marina Militare: 2200 Volontari in Ferma prefissata di un anno (Vfp1) Il prossimo Concorso in Marina Militare è volto al reclutamento di 2200 Volontari in Ferma Prefissata ...

Bando di reclutamento nella Marina militare per 2200 volontari : scadenza 27 settembre : E' ufficialmente aperto il Bando dedicato al reclutamento di 2200 volontari in ferma annuale per l'anno 2020: i giovani interessati dovranno compilare e trasmettere la domanda di partecipazione entro e non oltre il 27 settembre 2019. Nello specifico, il Bando fa riferimento a 1400 posti dedicati al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), i restanti 800 verranno ripartiti nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP). I posti a disposizione nel ...

Colpi di mitragliatrice dei libici ai pescherecci di Mazara del Vallo : interviene la Marina Militare : Stamattina alcuni pescherecci della marineria di Mazara del Vallo sono stati presi di mira da Colpi di mitragliatrice esplosi da presunti militari libici. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l'equipaggio, ma sul posto è dovuta intervenire la Marina Militare italiana.Continua a leggere

Quando negli anni ’80 la Marina militare italiana riuscì a fare l’impossibile : Quando negli anni ’80 la marina militare italiana riuscì a fare l’impossibile PREMESSA IMPORTANTE: questa è Storia, non opinioni. Ho raccontato e raccolto testimonianze di fatti accaduti quarant’anni fa di cui oggi ricorre l’anniversario. Chiunque desideri fare parallelismi o “interpretarlo” lo fa di sua iniziativa, non mia. 30 aprile 1975Saigon cade, e assieme a lei tutto il Vietnam del sud. I comunisti si scatenano in un vortice ...

Marina militare : la Nave Scuola Palinuro in sosta a Trapani : Dal 5 all’8 settembre 2019 la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare effettuerà una sosta nel porto siciliano nell’ambito della 55ª Campagna d’Istruzione 2019 a favore degli allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali della Marina Militare. Il veliero esporrà il materiale del progetto Leonardo 500. I frequentatori, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra. Nel solco delle ...

Sicilia : 42 ordigni esplosivi neutralizzati dai palombari della Marina militare [FOTO e VIDEO] : Dal 6 al 24 agosto 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto numerose operazioni subacquee nelle acque che circondano l’isola della Sicilia neutralizzando ben 42 pericolosi ordigni esplosivi. o. Le operazioni hanno visto impegnati gli uomini del GOS, per circa tre ...

Bando Marina militare VFP1 2020 : inoltro domande fino a settembre : Il vice direttore generale in accordo con il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto ha indetto un Bando di reclutamento per l'anno 2020 destinato a duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno VFP1 da collocare nella Marina Militare. Bando di concorso a settembre Il Ministero della Difesa ha emanato un Bando per il 2020 per arruolare 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno VFP1 da dislocare nella Marina ...

Marina militare - la Fregata Europea Multimissione Luigi Rizzo in sosta a Catania : è possibile visitarla [FOTO] : La Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Luigi Rizzo della Marina Militare effettuerà una sosta nel porto etneo fino a lunedì 19 agosto. L’Unità sarà ormeggiata presso la banchina sporgente centrale, e sarà possibile visitarla da parte della cittadinanza, dal giorno 14 agosto fino al 19 agosto, con i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nave Luigi Rizzo è la sesta Fregata della classe, la seconda in ...

Marina militare : a Messina l’illuminazione del Forte del Santissimo Salvatore : Dal 15 agosto una nuova luce farà risplendere uno dei monumenti più amati della città di Messina, il Forte del Santissimo Salvatore a San Ranieri, su cui poggia la stele della Madonna della Lettera, simbolo della città. Il nuovo impianto di illuminazione della cortina muraria esterna del Forte è stato realizzato grazie ad un progetto commissionato dall’Istituto Italiano dei Castelli (IIC), presieduto dalla Dottoressa Michaela Marullo ...

La Marina militare neutralizza 48 pericolosi ordigni esplosivi nelle acque della Sicilia [GALLERY] : Dal 15 al 28 luglio 2019 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto numerose operazioni subacquee nelle acque della Sicilia che hanno permesso neutralizzare 48 pericolosi ordigni esplosivi e 1.050 munizioni per armi da reparto. Gli interventi d’urgenza sono stati disposti ...

Marina militare : principio di incendio sulla Nave Libeccio a La Spezia : principio di incendio nella notte a bordo di Nave Libeccio, ormeggiata presso la banchina Calderai dell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia. La Squadra di Antincendio di bordo, indossati i dispositivi di protezione individuale, è intervenuta immediatamente localizzando la fonte del fumo nell’atrio della cambusa e delle celle frigo, ed effettuando il primo intervento con l’uso di estintori. Il fumo è stato causato dalla ...

Marina militare : la Portaerei Cavour nel bacino di Taranto - delicata manovra di 17 ore [GALLERY] : La Portaerei Cavour ha fatto ingresso ieri nel bacino “Edgardo Ferrati” dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. L’ingresso della Portaerei in uno dei più grandi bacini militari in muratura d’Europa, rappresenta il ‘giro di boa’ nella conduzione dei lavori di manutenzione e adeguamento che, dopo dieci anni di servizio, permetteranno alla nave anche di adeguarsi agli standard previsti per il velivolo F-35B, destinato a sostituire l’attuale ...