L’obesità causa inquinamento | miliardi di tonnellate di CO2 sono collegate ai chili di

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una ricerca tutta italiana su Frontiers in Nutrition ci ha condotto ad una verità da tempo ipotizzata: al di là della plastica, del petrolio e di altri agenti inquinanti di origine antropica, uno dei “fattori” più inquinanti al mondo è proprio l’obesità, con il suo eccesso di emissioni di anidride carbonica. Per lo studiostate prese in considerazione 7 nazioni della FAO (Food and Agricolture Organisation) per fare un’analisi approfondita circa il peso della popolazione. Uno dei fattori più importanti è l’IMC (indice di massa corporea), grazie al quale è emerso che il cibo ingeritouno spreco metabolico (definito in questo modo da Mauro Serafini, ricercatore dell’Università di Teramo e coordinatore della ricerca). L’Europa è al primo posto per quel che concerne gli eccessi di cibo ingeriti con oltre 39di ...

srohuan : @chopjn essere sovrappeso non causa per niente gli stessi problemi fisici che causa l'obesità. quella persona sicur… - damianorocky : @GiorgiaMeloni Cara @GiorgiaMeloni ma ti sei accorta che sulle sigarette si applicano delle tasse altissime proprio… -