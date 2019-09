Autonomia : Zaia - 'appello Ad Intesa Sanpaolo è richiamo autorevole' : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - “Il richiamo fatto oggi da Carlo Messina, in questo momento storico non può restare inascoltato. È l’analisi fatta da un uomo di visione, che conosce molto bene l’economia e la finanza. Il messaggio è chiaro: le regioni del nord sono ancora la locomotiva che traina il

Autonomia : Zaia - ‘appello Ad Intesa Sanpaolo è richiamo autorevole’ (2) : (AdnKronos) – ‘Messina invita chiaramente il Governo a trovare temi comuni con le Regioni settentrionali ‘ sottolinea Zaia ‘ se ha come priorità l’accelerazione della crescita. Ho letto che, addirittura, rimarca come non si può andare contro a quello che è il motore del Paese. è un segnale che va nella direzione delle nostre istanze, autorevole e di grande valore che sarebbe grave passasse inosservato. Il ...

Autonomia : Zaia - ‘appello Ad Intesa Sanpaolo è richiamo autorevole’ : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – ‘Il richiamo fatto oggi da Carlo Messina, in questo momento storico non può restare inascoltato. è l’analisi fatta da un uomo di visione, che conosce molto bene l’economia e la finanza. Il messaggio è chiaro: le regioni del nord sono ancora la locomotiva che traina il Paese. Sono, quindi, gli strumenti per la ripresa di tutta l’Italia ma vanno messe in condizioni di poterlo fare ...

Autonomia : Zaia - 'c'è un asse Lezzi - Provenzano contrario alla riforma' (3) : (AdnKronos) - “Provenzano continua anche oggi con l’eterna favola che l’Autonomia significa creare cittadini di serie A e serie B – conclude Zaia – una cantilena che alla luce delle dichiarazioni diventa anche offensiva per chi amministra con criterio. Chiedo a lui: di che serie sono i cittadini di

Autonomia : Zaia - 'c'è un asse Lezzi - Provenzano contrario alla riforma' (2) : (AdnKronos) - “Oggi ci viene rivelata appieno non solo la sostanza della nuova alleanza consolidata tra PD e 5Stelle, ma anche la continuità tra Barbara Lezzi e Giuseppe Provenzano a scapito delle legittime richieste di Autonomia – sottolinea Zaia -. L’attuale ministro, infatti, se ne esce affermand

Autonomia : Zaia - 'c'è un asse Lezzi - Provenzano contrario alla riforma' : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - “Se esiste una Regione che tiene in banca 180 milioni di euro dei fondi nazionali del 2000-2006 fermi e che non ha mai speso, i cittadini e gli amministratori hanno diritto di sapere subito qual è questo ente e perché li tiene ancora su un conto corrente. Non è ammissi

Autonomia : Zaia - ‘c’è un asse Lezzi – Provenzano contrario alla riforma’ : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – ‘Se esiste una Regione che tiene in banca 180 milioni di euro dei fondi nazionali del 2000-2006 fermi e che non ha mai speso, i cittadini e gli amministratori hanno diritto di sapere subito qual è questo ente e perché li tiene ancora su un conto corrente. Non è ammissibile che l’ex ministro Lezzi affermi candidamente che non lo rivelerà; ha il dovere, non solo morale, ma istituzionale, di ...

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia (2) : (AdnKronos) - "È dal 2017 che il popolo veneto ha espresso legittimamente e costituzionalmente una volontà di crescita lavorativa, scolastica, sanitaria e sociale, che sia meritocratica e virtuosa - ribadisce l'esponente di Zaia Presidente - Solo questo dovrebbe bastare al Governo per procedere con

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - "aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia, nella nostra meravigliosa Venezia. Certo è che dopo lunedì 23 settembre, né lui, né i professoroni e luminari del Governo, potranno dire di non conoscere i contenuti del nostro testo per l'Autonomia e le relat

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – “aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia, nella nostra meravigliosa Venezia. Certo è che dopo lunedì 23 settembre, né lui, né i professoroni e luminari del Governo, potranno dire di non conoscere i contenuti del nostro testo per l’Autonomia e le relative richieste. Boccia deve incontrare tutti i consiglieri regionali e non solo gli amici. Non basta essere d’accordo ...

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia (2) : (AdnKronos) – “è dal 2017 che il popolo veneto ha espresso legittimamente e costituzionalmente una volontà di crescita lavorativa, scolastica, sanitaria e sociale, che sia meritocratica e virtuosa – ribadisce l’esponente di Zaia Presidente – Solo questo dovrebbe bastare al Governo per procedere con l’Autonomia senza se e senza ma”.“Il nostro è un popolo di grande lavoro e poco ozio – ...

Autonomia : Zaia - 'a Boccia dimostreremo che abbiamo carte in regola' : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - "Al ministro Boccia dimostrerò che abbiamo le carte a posto e che e' tutto in linea con la legge, in base alla quale in questo Paese abbiamo dato inizio al dibattito che si chiuderà con l'Autonomia". Lo ha assicurato il governatore del Veneto Luca Zaia in vista dell'in

Autonomia : Zaia - ‘a Boccia dimostreremo che abbiamo carte in regola’ : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – “Al ministro Boccia dimostrerò che abbiamo le carte a posto e che e’ tutto in linea con la legge, in base alla quale in questo Paese abbiamo dato inizio al dibattito che si chiuderà con l’Autonomia”. Lo ha assicurato il governatore del Veneto Luca Zaia in vista dell’incontro in programma lunedi’ prossimo a Venezia con il neoministro per gli affari regionali e le ...

Autonomia : Zaia a Boccia - 'nostro testo non è propaganda' (2) : (AdnKronos) - “Mi dispiace sinceramente – prosegue Zaia – che Boccia, che incontrerò il 23 settembre prossimo, parli ancora di ‘propaganda’, con palese riferimento alla proposta del Veneto, citando come modello quella dell’Emilia Romagna. Niente da dire sulle scelte emiliano-romagnole - aggiunge Zai