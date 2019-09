Nioh 2 si mostra in nuovissimo video gameplay dedicato allo scontro con un boss

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Grazie alla TGS abbiamo potuto mettere le mani su diverse informazioni relative all'attesissimo2, ed ora (grazie ad un nuovo) possiamo vedere le meccaniche di gioco in azione.2 è senza dubbio uno dei titoli più importanti del TGS e Koei Tecmo ha iniziato l'evento proponendo unchel'area Village of Cursed Blossoms. Terminato l'evento, è statoto un nuovoin 4K cheun epicocontro Mezuki.2 si presenta come una sorta di espansione del primo capitolo e non dovrebbero esserci novità sbalorditive. Gli sviluppatori si sono invece concentrati sul rifinire tutto quello che c'è di buono nel precedente capitolo, come l'introduzione dei nuovi poteri che il giocatore potrà sfruttare (essendo per metà uno Yokai).Leggi altro...

