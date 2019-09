Latina | scoperto cadavere in un’automobile | è il genero dello stilista Roberto Cavalli

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La macabra scoperta è stata fatta alcuni residenti degli edifici in via Sabaudia a: uscendo di casa martedì mattina hanno notato all’interno di una Fiat, una sagoma umana, dall’aspetto poco rassicurante. Subito si sono avvicinati alla vettura, temendo che qualcuno al suo interno potesse essersi sentito male. Non c’è voluto molto per rendersi conto che c’era davvero una persona priva di sensi in quell’auto: così sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed un’ambulanza: purtroppo il personale del 118 non ha potuto fare nulla per quell’individuo, che era già morto da diverse ore. Constatato il decesso dell’uomo, sono intervenuti i militari dell’Arma per identificare la vittima: come ha riportato Il Messaggero, si trattava di Francesco Agostinelli,del noto. L’auto parcheggiata davanti all’abitazione di Francesco ...

LatinaQTW : Latina, scoperto cadavere in auto: partite le indagini - LatinaQTW : Latina, scoperto con cocaina e hashish, concordata la pena per un 52enne -