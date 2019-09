Il Chitarrista dei TheGiornalisti Marco Muselli afferma che la band non è finita

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) I, Tommaso Paradiso (voce),Antonio Musella (chitarra) ePrimavera (batteria), ci hanno regalato soprattutto negli ultimi anni tantissime canzoni che ci hanno fatto ballare in estate come "Riccione", ma anche innamorare come la romanticissima "Questa nostra stupida canzone d'amore". Si sono piano piano fatti conoscere ed apprezzare dal pubblico e dalla critica collezionando tour e concerti sold out, arrivando fino all'importantissimo e prestigioso Circo Massimo di Roma lo scorso 7 settembre, guadagnando così un posto importante nella musica pop italiana. Ma proprio il frontman dellaTommaso Paradiso tramite il suo account Instagram ufficiale ha fatto sapere che quello è stato l'ultimo concerto e che per lui ufficialmente inon esistono più, ma è subito arrivata la risposta dell'altro membro della....

lovenzox : RT @Tremenoventi: Immagino tipo il batterista dei the giornalisti che dice al chitarrista “cioè onestamente Tommaso non doveva lasciarci co… - pettinino : RT @Tremenoventi: Immagino tipo il batterista dei the giornalisti che dice al chitarrista “cioè onestamente Tommaso non doveva lasciarci co… - RootsHighway : #CocoMontoya nuovo album targato Alligator per il chitarrista rock blues già alla corte dei Bluesbreakers… -