GRID | Nuovo Trailer da Codemasters

Alla scoperta di GRID in un nuovo video con un ospite d'eccezione come Fernando Alonso : Nel primo Race Consultant Diary, la leggenda del motorsport Fernando Alonso rivela come le caratteristiche chiave di GRID e la sua passione per le corse si adattino perfettamente."È ciò che amo di GRID: la competizione. Non appena c'è competizione, tutto prende vita."GRID sarà giocabile Alla Gamescom presso lo stand Deep Silver & Friends nella Koelnmesse Hall 9Leggi altro...

GRID : un nuovo trailer mostra le stupende ambientazioni in cui si gareggerà : Codemasters continua i lavori sul reboot di GRID e quanto visto fino ad ora è senza dubbio impressionante. Il gioco catapulterà i giocatori in diversi tracciati, alcuni già visti ed altri tutti da scoprire. A proposito, è stato pubblicato un nuovo trailer per permettere ai fan di farsi un'idea su quello che gli aspetta.Effettivamente il breve filmato non mostra poi tanto, tuttavia è sufficiente per dare un'infarinatura genera, oltre a qualche ...

GRID : Nuovo Gameplay per il circuito Havana : Codemasters ha pubblicato un Nuovo video di Gameplay dell’attesissimo racing game GRID, in arrivo l’11 ottobre su PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD e Steam). GRID si mostra in un Nuovo Gameplay Questo Nuovo video di Gameplay di GRID mostra il nuovissimo street circuit di Havana, oltre a puntare i riflettori sulle auto ufficiali dell’IMSA WeatherTech Sports Car Championship 2018. Mentre gareggiano, ...