Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Le nuove tensioni in Medioriente sono “wild card” a cui inon erano preparati ma non è chiaro se e in che misura potranno condizionare gli ultimi scorci del 2019

fisco24_info : Dal petrolio al nuovo Qe, i 5 eventi che spingeranno i mercati nei prossimi 6 mesi: Le nuove tensioni in Mediorient… - micheladania : RT @dukana2: In #Basilicata i serbatoi erano bucati dal 2012 a #Eni di #Viggiano e non li hanno mai riparati! ??RISULTATO??Tonnellate di #pet… - maicoipiddioti : @fdragoni Trivellano proprio per liberarsi dal giogo dei sauditi. Chiunque può gioisce se trova il petrolio, qui i… -