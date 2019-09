Conte | «Con Macron auspichiamo sostegno Ue a crescita» Vertice Italia-Francia a inizio

Macron incontra Conte : "Serve un meccanismo europeo di accoglienza degli immigrati" : ...

Conte-Macron - il premier : «Migranti - voltare pagina. La Francia accetta redistribuzione» : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Com'è andato l'incontro tra Conte e sindacati in vista della manovra : Parte il confronto tra il governo giallorosso e i sindacati in vista della manovra. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le linee guida della prossima legge di bilancio ai leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo, lanciandogli un appello: "Remiamo insieme per il bene del Paese". "Ho accolto la vostra richiesta di un incontro urgente - ha sottolineato Conte - per discutere insieme a ...

Italia-Francia : per Conte e Macron sosta a esposizione su liberazione Roma e Parigi : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte e il presidente Emmanuel Macron si sono trattenuti qualche minuto nella sala dei Mappamondi dove sono esposti alcuni documenti originali (si tratta giornali dell’epoca) che annunciano la liberazione delle due capitali, Roma e Parigi, alla fine della Seconda Guerra mondiale. Quest’anno le due città hanno celebrato il 75° anniversario della loro liberazione avvenuta a ...

Vertice Italia Francia - il premier Conte : “Disponibilità su sbarchi e ridistribuzione migranti. Stop a propaganda” : “È essenziale per l’Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità del presidente Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per un a gestione efficace dei rimpatri”. Così il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa dopo il primo bilaterale con il presidente francese dopo le tensioni degli ultimi mesi su gilet gialli e ...

Migranti - Conte : “Tema deve uscire dalla propaganda anti-europea. Serve gestione strutturale dei flussi” : “Dobbiamo far uscire il tema dell’immigrazione da una propaganda anche anti-europea. L’Italia non si presta ad abbassare la guardia contro il traffico di vite umane, l’Italia non ritiene che debba esser consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno in modo concreto, pratico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle ...

Italia-Francia : Conte a Macron - ‘dialogo fondato sempre su rispetto’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Sono molto lieto di ricevere il Presidente Macron, nel primo incontro bilaterale con un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo. Sono storici i legami e i comuni valori che legano i nostri Paesi, sono alla base di un dialogo fondato sul rispetto e orientato alle soluzioni, come si conviene a due paesi fondatori dell’Ue”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, pur riconoscendo ...

Libia : Conte - ‘fondamentale lavorare costruttivamente con Francia’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Con il presidente Macron parleremo anche di dossier strategici come la Libia, fondamentale lavorare insieme e costruttivamente con la Francia, coinvolgendo anche tutti i partner internazionali: il nostro obiettivo è la stabilizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese ...

Ue : Conte - ‘con Macron per rilancio - fase cruciale’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Serve il rilancio dell’Europa”, anche sul fronte “della crescita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron, precisando come l’incontro di oggi sia finalizzato a “contribuire insieme al rilancio dell’Europa. Occorre rendere ...

Immigrazione - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Marcon : Italia sconfitta ancora? : Tutto come previsto. Nel vertice a Palazzo Chigi con Emmanuel Macron sull'emergenza-Immigrazione, Giuseppe Conte non ha ottenuto nulla. Solo belle parole, anzi una presa in giro, che il premier-bis prova a spacciare come una svolta. "Sono lieto di ricevere il presidente francese Macron. Il nostro ra

Italia-Francia : Conte invita Macron - a inizio prossimo anno bilaterale : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Ho anticipato a Macron l’invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all’inizio del prossimo anno anche per rinsaldare gli intensi rapporti culturali che legano i nostri Paesi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel MacronL'articolo ...

Migranti : Conte - ‘da Macron piena disponibilità su meccanismo Ue condiviso’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Ho avuto piena disponibilità dal Presidente Macron per la soluzione e l’adozione di un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione, e sulla gestione più efficace dei rimpatri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron, rimarcando la necessità di ...