13 milioni di buonuscita a Castellucci | Un' offesa ai morti del Morandi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Gianni Carotenuto La notizia della maxi liquidazione versata da Atlantia all'ex ad Giovanniè stata accolta con rabbia dai cittadini e dai parenti delle 43 vittime di ponte: "13a lui e 1,2 alla famiglia di ognuno di loro" Mentre il governo è ancora indeciso se revocare o meno le concessioni autostradali alla famiglia Benetton, mentre proseguono a tappe forzate i lavori di ricostruzione del ponteormai demolito e mentre vanno avanti le indagini della Procura di Genova connesse alle responsabilità legate al crollo del viadotto, l'attenzione degli amici e dei familiari della tragedia del 14 agosto 2018 è tutta per la maxiversata a Giovanni. Ex ad e dg di Autostrade e Atlantia,si è dimesso in accordo con i vertici della società spiegando al Corriere della Sera di non essere "un uomo per tutte le stagioni". ...

petergomezblog : Autostrade, Giovanni Castellucci si dimette da ad di Atlantia: buonuscita da 13 milioni di euro - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Settembre: Via Castellucci con 13 milioni di buonuscita. Autostrade non si f… - fattoquotidiano : AUTOSTRADE / ALLA PORTA L'AD A 13 mesi dal Morandi, il padre-padrone si dimette con una mega buonuscita (di… -