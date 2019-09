Whirlpool | avvia cessione ramo Napoli a Prs | perfezionamento entro 31 10**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 17 set. (AdnKronos) – Whirlpool Emea ha comunicato alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni la decisione di trasferire ild’azienda identificato nel complesso aziendale dialla società Passive Refrigeration Solutions (Prs), attiva nel campo della produzione e vendita di sistemi di refrigerazione passiva. Lo rende noto il gruppo in occasione dell’incontro al Mise, alla presenza del sottosegretario Alessandra Todde e del vice capo di gabinetto Giorgio Sorial. L’atto dideld’azienda, si legge, “sarà perfezionatoil 31 ottobre 2019 e avrà efficacia a decorrere dal 1 novembre 2019”. Whirlpool Emea “è sin da ora impegnata a sostenere un costo significativo dell’operazione di vendita, quantificabile in 20 milioni di euro, per la nuova missione del sito di, che garantirà, per tutti ...

