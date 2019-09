Water d’oro rubato | due arresti ma dell’opera di Cattelan nessuna traccia

Furto d’arte - rubato in Inghilterra il Water d’oro di Cattelan : Maurizio Cattelan alla Blenheim Art Foundation, Victory is Not an Option Maurizio Cattelan alla Blenheim Art Foundation, Victory is Not an Option Maurizio Cattelan alla Blenheim Art Foundation, Victory is Not an Option Maurizio Cattelan alla Blenheim Art Foundation, Victory is Not an Option Maurizio Cattelan alla Blenheim Art Foundation, Victory is Not an Option Maurizio Cattelan alla Blenheim Art Foundation, Victory is Not an Option Maurizio ...