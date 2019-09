Tommaso Paradiso lascia i TheGiornalisti | ' Continuerò da solo'

I TheGiornalisti si sono sciolti - Tommaso Paradiso dà l'annuncio su IG : 'Sono stato male' : In queste ore, sul web, non si sta facendo alto che parlare di una notizia assolutamente sorprendente ed inaspettata per il mondo della musica. Il cantante dei TheGiornalisti Tommaso Paradiso ha fatto un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram nello spazio dedicato alle Stories. L’artista ha comunicato l’uscita di una nuova canzone la quale, però, sarà firmata solo ed esclusivamente con il nome Tommaso Paradiso e non con TheGiornalisti. ...

Tommaso Paradiso cittadino onorario di Riccione con un cameo in un film e uno showcase il 4 ottobre : Tommaso Paradiso cittadino onorario di Riccione. La notizia arriva direttamente dalla pagina ufficiale della città romagnola, nella quale viene annunciato anche uno speciale showcase che il leader dei Thegiornalisti terrà in piazzale Roma. I dettagli sulla partecipazione, che sarà però sicuramente gratuita, saranno indicati nei prossimi giorni, mentre è certa la data, indicata nel 4 ottobre. Lo showcase sarà parte del nuovo film a ...

Thegiornalisti boom al Circo Massimo - Tommaso Paradiso : "Contro chi pensava fosse un flop" - : Novella Toloni Quarantacinque mila spettatori per la data speciale di Roma ed è subito record. Ma il cantante della band si è scagliato, via social, contro chi sperava che il concerto fosse un flop Chiusura con il botto per la band Thegiornalisti che, al Circo Massimo, ha conquistato pubblico e critica con un concerto ricco di emozioni. E non poteva essere altrimenti, visto che le porte di uno dei luoghi storici più cari ai romani si ...

Lo sfogo di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti al Circo Massimo : “Per i giornali dovevamo essere in 15 e invece…” (Video) : Frutto di un clima pre-concerto non idilliaco, per usare un eufemismo, lo show dei Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma il 7 settembre, a chiusura del Love Tour, ha risentito non poco delle tensioni dei giorni e delle settimane precedenti. Le voci di crisi all'interno del gruppo (smentite dai diretti interessati), le vendite dei biglietti al di sotto delle aspettative, la tensione data dal primato di unica band italiana ad esibirsi finora ...