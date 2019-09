Sanitò : Palermo - all’Ismett asportato tumore al fegato di 8 chili in una giovane donna : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantesco tumore al fegato che le rendeva la vita impossibile. La giovane madre di Termini Imerese alla fine è giunta all’Ismett di Palermo dove è stata sottoposta ad un intervento di resezione epatica per rimuovere quella massa di 35 centimetri di larghezza e del peso di 8 chili. ...