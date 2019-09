La minaccia delle armi biologiche di distruzione di massa con virus | batteri e tossine

Usa-Iran - Trump minaccia risposte militari e autorizza l’uso delle riserve di petrolio : Il grave attacco al settore petrolifero dell’Arabia Saudita pone nuovi, significativi dilemmi per l’amministrazione di Donald Trump e per l’economia

Una vulnerabilità delle SIM minaccia 1 miliardo di smartphone in tutto il mondo : SimJacker è il nome della vulnerabilità appena scoperta dai ricercatori di Adaptive Mobile Security che minaccia la sicurezza di un miliardo di telefoni cellulari in circolazione. Consente di introdurre un codice malevolo nelle SIM e nelle eSIM del mondo , intercettando o prendendo il controllo di smartphone e altri dispositivi. Il problema è che SIM ed eSIM utilizzate dagli operatori di oltre 30 Paesi sfruttano un software chiamato S@T Browser ...

Falsi antivirus nel Play Store : l’elenco delle applicazioni minaccia : Sapevate della possibile esistenza di Falsi antivirus? Il Play Store ne sa qualcosa: nonostante i rigidi controlli del personale di Big G, c'è sempre qualche applicazione che riesce a farla franca, spacciandosi per quello che non è. Questo è il caso di alcuni software anti-malware, che in realtà minavano la sicurezza dei dispositivi Android su cui erano installati. Come riportato da 'fonearena.com', la società 'Quick Heal Security Labs' ha ...