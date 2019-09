Kate Middleton incinta del quarto figlio? I rumors | Segnali inequivocabili

Quarto royal baby in arrivo : Kate Middleton incinta - la rivelazione della piccola Charlotte : I rumors attorno alla famiglia reale britannica sono così tanti che è difficile farsi strada da voci diffuse dal palazzo e altre completamente inventate. Questa però sembra avere una fonte più che attendibile, se non fosse altro perché arriva da una bambina di 4 anni: Charlotte di Cambridge, secondogenita di Kate e William e quarta in linea di successione al trono della bisnonna Elisabetta dopo il nonno Carlo, il papà William e il fratello ...

Kate Middleton incinta : lo rivela la figlia Charlotte : Kate Middleton incinta per la quarta volta. Lo avrebbe rivelato sua figlia Charlotte a una compagna di scuola. Stando a quanto riporta il magazine New Idea, la Principessina, che ha cominciato a frequentare da qualche giorno la Thomas’s Battersea school, avrebbe raccontato a un’amichetta che la mamma, ossia Kate, sta aspettando un’altra bambina. Una delle insegnanti di sostegno ha assistito alla scena e ha raccontato che Charlotte ...

Chi lo indossa meglio? Le celeb vs Kate Middleton e Meghan Markle : Un outfit, due celeb, unico dilemma: a chi sta meglio? Le sfide sono sempre aperte nell'arena dello stile,

Kate Middleton - il piano per i suoi figli (sulle orme di Diana) : Kate Middleton vuole regalare ai suoi figli un’infanzia più bella e normale possibile. E sta facendo di tutto per riuscirci. È vero che la moglie di William agli occhi del mondo sta crescendo gli eredi al trono britannico, ma per lei, prima di tutto sono i suoi tre bambini. Mamma Kate ha le idee chiare su come allevare George, Charlotte e Louis, e vuole regalare loro la serenità di poter crescere nel modo più simile a quello in cui crescono i ...

Kate Middleton incinta per la quarta volta? Non si parla d’altro che di ‘quel’ gesto : Kate Middleton, il gossip è esploso. Sono sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui la bella duchessa e moglie di William d’Inghilterra sarebbe nuovamente incinta. Non c’è tre senza quattro, si dice? Già, perché se le voci trovassero conferma, questa sarebbe la quarta gravidanza per Kate. È mamma di tre bellissimi principini che i sudditi adorano e aspettano con trepidazione di vedere agli eventi pubblici. George e Charlotte, che ormai ...

Kate Middleton debutta sul trattore : abito da 1800 euro e pancino in vista : Kate Middleton torna al lavoro. Il suo primo impegno dopo la pausa estiva è l’inaugurazione di uno spazio per bambini ispirato al suo giardino presentato al Chelsea Flower show. Considerando l’atmosfera bucolica, la Duchessa di Cambridge si è presentata con un abito azzurro pallido a fantasia floreale fucsia, firmato Emelia Wickstead, da 1.831 euro, che ha abbinato alle solite scarpe con zeppa in corda. Quasi un dispetto alla Regina ...

Kate Middleton duchessa - la madre terrorizzata : il racconto sul passato : Le paure di Carole Middleton per sua figlia prima che diventasse duchessa: il passato di Kate Stando a delle ricostruzioni fatte da Mirror pare che la mamma della duchessa Kate Middleton, l’altrettanto affascinante Carole, fosse davvero preoccupata per il futuro della figlia prima che si fidanzasse con il principe William. Sono racconti che si basano […] L'articolo Kate Middleton duchessa, la madre terrorizzata: il racconto sul ...

Kate Middleton - come si sta preparando a diventare regina : Kate è pronta per essere la nuova regina, così la duchessa di Cambridge si prepara per ricoprire l’importante ruolo. Probabilmente ci vorranno ancora diversi anni ma una cosa è certa, la moglie del principe William sta lavorando da tempo, duramente per prepararsi al tanto ambito ruolo. Del resto, chi non ha mai sognato di diventare una regina? Quando la regina passerà la corona a Carlo, non mancherà poi molto al giorno in William succederà al ...

L'indiscrezione : Pippa Middleton telefonava a Kate cinque volte al giorno per assicurarsi che mangiasse : Tra il 2010 e il 2011 c'era grande preoccupazione per il dimagrimento eccessivo di Kate Middleton e così sua sorella Pippa le telefonava cinque volte al giorno per assicurarsi che mangiasse correttamente. La dieta di corte nel Regno Unito è da sempre oggetto di grande curiosità. Da qualche anno la monarchia ha assunto un'aria più pop, anche grazie all'ingresso nella famiglia reale di Kate Middleton e di Meghan Markle e l'interesse è ...