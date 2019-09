Daymare 1998 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

L'orrore di Daymare 1998 sbarca finalmente su PC. Pubblicato il trailer di lancio : Il survival horror sviluppato dal team italiano Invader Studios, Daymare 1998 , è finalmente arrivato su PC. Potete fare vostro il titolo su Steam per 26,99 Euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di partenza che sarà valido fino al 24 settembre.In occasione del lancio del gioco, è stato anche Pubblicato il trailer di lancio visibile più in basso.Come si legge sulla descrizione ufficiale, " Daymare : 1998 è un survival horror in terza persona con ...

Gamescom 2019 : Daymare : 1998 - anteprima : Per chi ha trascorso, come chi vi scrive, focosi pomeriggi estivi in cantina a contare crani di Ganados in compagnia del giovane agente Kennedy, piuttosto che intense nottate festive a spasso per le nebbiose strade di una misteriosa cittadina, o ancora angoscianti momenti di fuga da un Tyrant ed un Nemesis qualunque, anche solo uno scorcio di Daymare 1998 rappresenta una speranza di gioia, oltre che di orgoglio nostrano.A giorni dal lancio su ...