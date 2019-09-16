Chi è ‘sto puttanun? Fabio Volo senza peli sulla lingua contro Ariana ...Roberto Giachetti lascia la direzione del PdCosa guardate? Irina Shayk nuda copre l’inguine solo con la borsaDemi Moore nuda in copertina a 56 anni! Stuprata a 15 anni, salvai ...Che curve! Anna Tatangelo in piscina fa perdere la testaIl piccolo Nolan muore a 10 anni, aveva mangiato un hamburger ...Reddito di cittadinanza, Inps : accolte 960 mila domandeMonza : Anziana muore per trasfusione sbagliataNaufragio bimbi, due ufficiali a giudizio : Morirono 60 bambiniPapa Francesco : Qualche politico merita insulti, ma preghiamo per ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 | 00 RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18:00 (Di lunedì 16 settembre 2019) RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINA IL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’ A TORRE NOVA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA VIA GIUSEPPE TORALDO E VIA PIETRO PANCRAZI. SUL RACCORDO SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LVARoma FIUMICINO. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIAPONTINA E LA RomaNINA. PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI ...
Fonte : romadailynews

twitter79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #incidente - Via Nomentana Nuova traffico rallentato altezza Via Val d'Ossola #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via di Santa Costanza traffico rallentato altezza Piazza Istria #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Nomentana Nuova traffico rallentato altezza Via Val d'Ossola #luceverde #Lazio -

Dalla Rete Google News

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10:00  Roma Daily News

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI ROMA TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ...


Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINA IL Traffico RALLENTA ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 00 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 13 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico  NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE,  DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ  IN ENTRATA IN CITTÀ ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 11 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico  NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE,  DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ  IN ENTRATA IN CITTÀ ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE  TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE  TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE  TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO   SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 08 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO   SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, DI COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!