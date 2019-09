Primo posto ‘ciao’ | il Torino cede in casa al Lecce | i pugliesi conquistano i primi tre

Tornano i leggendari Tool e il nuovo album ruba il Primo posto in classifica a Taylor Swift - : Antonio Lodetti Dopo 13 anni di assenza il loro "Fear Inoculum" conquista gli Stati Uniti Con i Tool la musica il metal (e derivati) conquista la vetta della classifica di Billboard. Che fenomeni questi Tool, sempre seguiti da un fedelissimo zoccolo duro. Non incidevano un album da tredici anni... Ora pubblicano Fear Inocolum e volano direttamente al numero uno della classifica di Billboard 200, spodestando miss Taylor Swift. Ma ...

Pattinaggio artistico - Autumn Classic International 2019 : Rika Kihira al Primo posto dopo lo short - bene Evgenia Medvedeva : Il Sixteen Mile Sports Complex, impianto sportivo di Oakville (Ontario, Canada) sta ospitando questa settimana l’Autumn Classic International 2019, tradizionale competizione di Pattinaggio artistico che, insieme al Lombardia Trophy, apre ufficialmente la nuova stagione per ciò che concerne la massima categoria. Nell’unica gara della prima giornata, lo short program individuale femminile, ad avere la meglio è stata la nipponica Rika ...

Condò : “Ecco quanti punti può fare il Napoli nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool una prenotazione sul Primo posto…” : La previsione di Condò su quanti punti farà il Napoli nelle prossime gare Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l’influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. – sempre secondo il ...

Classifica Vuelta a España 2019 - diciassettesima tappa : Nairo Quintana torna al secondo posto - Primoz Roglic sempre Primo : La Aranda de Duero-Guadalajara, diciassettesima tappa di 219.6 km della Vuelta a España, quindicesima in linea, sulla carta doveva chiudersi in volata, vede l’attacco della Movistar ed il ritorno al secondo posto di Nairo Quintana, con primoz Roglic che continua a vestire la maglia di leader, ma deve guardarsi anche dal colombiano. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la diciassettesima tappa. Classifica GENERALE ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic : “Guardavo Valverde e non ho risposto a Lopez - poi sono rientrato. Non temo la terza settimana” : Primoz Roglic ha rafforzato ulteriormente il primo posto in classifica alla Vuelta di Spagna, lo sloveno si è difeso brillantemente sull’Alto de la Cubilla e ha ulteriormente allungato nella generale aumentando il proprio vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Il capitano della Jumbo-Vismo ha messo in mostra tutta la sua intelligenza tattica nella sedicesima tappa della corsa iberica, non ha risposto immediatamente ...

Man of Medan debutta al Primo posto nella classifica software italiana : Man of Medan, il primo titolo della The Dark Pictures Anthology di Bandai Namco, ha conquistato subito la vetta della classifica software italiana.E' interessante notare che anche al secondo e terzo posto sono presenti due new entry, ovvero l'esclusiva Nintendo Switch Astral Chain e l'apprezzato Control di Remedy.L'eterno GTA 5, in vetta nelle ultime settimane, è scivolato al quinto posto, mentre FIFA 19, sempre nelle parti alte della ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : terza vittoria per l’Italia - le azzurre travolgono il Canada. Primo posto ipotecato : terza vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Canada per 3-0 (25-20; 25-7; 25-19) e hanno ipotecato il Primo posto nel girone che andrà conquistato nella giornata di domani battendo il modesto Messico. La nostra Nazionale, già certa della qualificazione agli ottavi e di un probabile tabellone favorevole nella fase a eliminazione diretta, si è imposta a Ismailia (Egitto) in ...

Basket - Mondiali 2019 : arrivano le grandi partite! Argentina-Polonia - ma soprattutto - Serbia-Spagna valgono il Primo posto nel girone : Nella giornata di oggi (8 settembre) andranno in scena otto partite, quattro di seconda fase e altrettanto del tabellone perdenti. Si completeranno i match che precedono la fase ad eliminazione diretta dei gruppi I e J nel tabellone principale, M ed N nel tabellone delle squadre già eliminate dopo la prima fase. I palazzetti che ospiteranno le sfide saranno Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Nel complesso da oggi in poi l’importanza delle ...

I genitori italiani? Poco severi - più indipendenza e rispetto al Primo posto : Per i genitori giovani: 1° consiglioPer i genitori giovani: 2° consiglioPer i genitori giovani: 3° consiglioPer i genitori giovani: 4° consiglioPer genitori giovani: 5° consiglioPer i genitori più maturi: 1° consiglioPer i genitori più maturi: 2° consiglio Per i genitori più maturi: 3° consiglio Per i genitori più maturi: 4° consiglioPer i genitori più maturi: 5° consiglioI genitori italiani? Sono i meno severi nonché i più inclini a dare ai ...

La top ten delle città più vivibili : Vienna al Primo posto - nessuna italiana tra le migliori : Per il secondo anno consecutivo Vienna è la città più vivibile del mondo. La capitale austriaca resta sul gradino più alto del podio della classifica annuale dell'Economist Intelligence Unit (EIU), davanti a Melbourne, Sydney, Osaka e Calgary. Male l'Italia: nessuna città rientra tra le migliori.Continua a leggere

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - Italia sfida le stelle della Serbia! Argentina-Russia si giocano il Primo posto - Cina-Venezuela l’accesso alla seconda fase : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA DALLE 13.30 13.34 Italia-SERBIA 8-8: Bogdanovic e Hackett se le danno di santa ragione, sei punti per il primo, cinque per il secondo ma è parità. 13.30 Italia-SERBIA: Hackett, Belinelli, Datome, Gallinari e Biliga i cinque scelti da Sacchetti nella partenza. 13.28 Oltre quella dell’Italia, l’altro big match è Argentina-Russia. ...

Taylor Swift/ "Lover" album da record : il sesto disco al Primo posto di Billboard : Taylor Swift, "Lover" album da record: disco al primo posto di Billboard per la sesta volta ad una settimana dalla sua uscita.

Libero : 7 - 5 al mercato del Napoli. Al Primo posto l’Inter (8). Alla Juve 6 - 5 : Non ha dubbi Claudio Savelli. Su Libero scrive che il miglior mercato estivo è quello dell’Inter, tanto da meritare un 8 pieno. Il club nerazzurro ha ottenuto tutto ciò che voleva (i nuovi acquisti contribuiscono a creare un gruppo solido) e ha risolto anche il suo problema più grande, rappresentato da Icardi. L’argentino se n’è andato e non è finito nelle mani di una diretta concorrente. Con l’addio anche di Perisic e ...