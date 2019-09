Migranti | ‘torture e stupri in Libia’ | le vittime denunciano gli aguzzini | tre

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) (AdnKronos) – “Personalmente, all’interno di quel carcere, ho avuto modo di vedere che un migrante è deceduto a causa della fame. Era malnutrito e nessuno prestava a lui”, racconta un altro testimone”. “Ci davano da mangiare solo una volta al giorno e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre l’acqua era razionata e non era affatto potabile, poiché bevevamo l’acqua del rubinetto del bagno- scrivono i magistrati nel decreto di fermo – Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione”. “Ci fornivano un cellulare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ho avuto modo di apprendere che, più o meno, la ...

repubblica : Migranti: torture e violenze sessuali sui profughi in Libia, tre fermi a Messina [news aggiornata alle 06:51] - repubblica : Migranti: torture sui profughi in Libia, tre fermi a Messina - Radio1Rai : Sono accusati anche di #torture ad altri #migranti i tre stranieri arrestati a #Messina perché indicati come carcer… -