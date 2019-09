Il Napoli femminile comincia con una vittoria a Cesena per 2-1

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) Inizia bene la stagione delin Serie B.fuori casa per 2-1 contro il, sul campo del Castelvecchio, al termine di una partita combattuta e sudata, vinta grazie alle reti di due delle calciatrici più talentuose del gruppo. Il primo gol è stato segnato al 30esimo dall’estone Tammik capocannoniere della squadra lo scorso anno in serie C e alla prima rete in serie B. Dopo soli due minuti, però, è arrivato il pareggio delle romagnole con un rigore di Petralia. Nella prima parte della ripresa è il raddoppio con la prima rete coldi Martina Gelmetti. Buona la prova nella mezzora finale, con la squadra che ha mantenuto il 2-1 nonostante l’espulsione per doppia ammonizione della capitana Schioppo al 65’. «Oggi contava soprattutto portare a casa la, ci siamo riusciti e questo è fondamentale – ha spiegato a fine gara il tecnico, Peppe ...

