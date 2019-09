E' l' ora degli appelli anti-scissione L' annuncio di Renzi alla Leopolda

Ancora speranze per la ricarica wireless inversa degli iPhone 11 : sarebbe stata inclusa : La ricarica wireless inversa era una caratteristica praticamente data per assodata a bordo degli iPhone 11, ma di cui non è stata fatta la minima menzione nel corso del keynote dello scorso 10 settembre. Non si riesce a risalire alla funzione nemmeno all'interno delle pagine ufficiali, dove in genere vengono dettagliate tutte le nuove opzioni previste dai prodotti appena presentati. Ci ha pensato il leaker Sonny Dickson a riaccendere le ...

Kiwi Browser aggiunge le scorciatoie nella barra degli indirizzi e altri miglioramenti : Google Chrome è un ottimo Browser per la maggior parte degli utenti, tuttavia Kiwi Browser è una delle alternative preferite. L'app ha recentemente ricevuto un aggiornamento che aggiunge le scorciatoie nella barra degli indirizzi, il supporto per dispositivi a 64 bit e ottimizzazioni per gli smartphone pieghevoli. L'articolo Kiwi Browser aggiunge le scorciatoie nella barra degli indirizzi e altri miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

La madre degli operai morti a Pavia nella cisterna : "Ho visto mio figlio galleggiare nella vasca. Ho lanciato una corda : per me era ancora vivo" : Una tragedia. Sono tutti morti i quattro operai di origine sikh caduti ieri in una vasca di contenimento dei liquami in un’azienda agricola di Area Po, nel pavese. A perdere la vita sono stati due fratelli, di 48 e 45 anni, che da più di cinque anni avevano rilevato l’impresa, e due loro dipendenti e cugini, di 29 e 28 anni. Oggi La Stampa raccoglie la testimonianza della madre dei due fratelli Tarsem e Prem, titolari ...

Sondaggi - ipotesi partito di Conte : piace al 21% degli elettori. Cresce M5s e crolla Lega - Pd secondo. Ma manca una maggioranza : Se il presidente del Consiglio oggi fondasse un proprio partito riceverebbe il 21% dei voti. Un’ipotesi che cambierebbe radicalmente l’attuale fotografia data dai Sondaggi: la Lega crolla di quasi 5 punti rispetto al mese di maggio, mentre resta stabile o Cresce il consenso per i due partiti che compongono il nuovo esecutivo, Pd e Movimento 5 stelle. Il partito di Conte sarebbe apprezzato soprattutto dagli attuali elettori del ...

Napoli - prima lo sfogo di Ancelotti e ora il VIDEO degli spogliatoi : condizioni pietose a 70 ore dal match con la Sampdoria : Il club di De Laurentiis ha pubblicato sui propri canali social un VIDEO in cui si notano le condizioni pietose in cui versano gli spogliatoi del San Paolo a poche ore dal match con la Sampdoria Carlo Ancelotti ieri ha espresso tutta la propria indignazione per le condizioni in cui versano gli spogliatoi del San Paolo, non ancora consegnati dal Comune di Napoli nonostante l’imminenza degli impegni degli azzurri con Sampdoria e ...

Sondaggi elettorali Piepoli : Conte bis piace al 60% degli italiani : Sondaggi elettorali Piepoli: Conte bis piace al 60% degli italiani Il governo Conte bis che ieri ha ottenuto la fiducia al Senato raccoglierebbe il 60% dei consensi. A sostenerlo è un Sondaggio dell’istituto Piepoli per La Stampa pubblicato il 7 settembre. I risultati divergono da quelli ottenuti da altri istituti demoscopici che hanno interrogato gli italiani sull’argomento. Sondaggi elettorali Piepoli: classifica di ...

Maltempo Toscana - Bettini : “Migliorare il coordinamento degli interventi” : “Ho convocato il 18 settembre le strutture interessate perche’ voglio rifare il punto, capire perche’ alcune zone sono piu’ soggette ad allagamenti, capire se sono previsti interventi strutturali e anche come migliorare il coordinamento di interventi tra Publiacqua e Alia”. Lo ha detto l’assessore al decoro urbano del Comune di Firenze Alessia Bettini, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time sui ...

Alla scoperta del colorato mondo degli antociani - i pigmenti rossi salutari contenuti nei piccoli frutti : Il colorato mondo degli antociani, i pigmenti rossi salutari contenuti nei piccoli frutti, nell’uva e nel vino, è al centro del congresso internazionale che si è aperto, oggi, Alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Messico, Nuova Zelanda, sono solo alcuni dei paesi rappresentati in “Iwa 2019”. L’evento scientifico si concluderà mercoledì 11 settembre con 11 sessioni scientifiche e centotrenta ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 9 settembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 9 settembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Cara Delevingne e Ashley Benson più innamorate che mai sugli spalti degli US Open : Trova qualcuno che ti guardi come Ashley guarda Cara The post Cara Delevingne e Ashley Benson più innamorate che mai sugli spalti degli US Open appeared first on News Mtv Italia.

Il Ministro degli esteri francese a Di Maio : "ora relazioni costruttive" | Farnesina : "Presto un incontro" : Il Ministro degli esteri francese ha scritto al suo omologo italiano Luigi Di Maio, fresco di incarico alla Farnesina. Jean-Yves Le Drian auspica relazioni "più costruttive rispetto al passato" aggiungendo che ora Parigi è "pronta a discutere con il nuovo governo". Ricorderete il caso diplomatico scoppiato tra Italia a Francia lo scorso inverno quando il leader pentastallato (all’epoca vicepremier e Ministro dello ...

Nadal-Medvedev - a che ora inizia e su che canale vedere in tv la finale degli US Open 2019 : Alle ore 22.00 italiane Rafael Nadal e Daniil Medvedev si affronteranno per aggiudicarsi per il titolo dello US Open 2019 di tennis, ultimo Slam dell’anno. A New York andrà in scena un incontro che dovrebbe sorridere al n.2 del mondo. L’iberico, impostosi in semifinale contro un bravo Matteo Berrettini, ha espresso fino ad ora un tennis solidissimo e continuo.. Rafa vuol conquistare il quarto titolo a Flushing Meadows. Ci proverà il ...

Fabio Sanfilippo - il giornalista non si pente degli attacchi a Salvini : “Lo rifarei - non è invito al suicidio”. ora la Rai valuta la sospensione : Il giorno dopo la polemica esplosa a viale Mazzini sul post Facebook del caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con cui il giornalista ha attaccato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dicendo, in riferimento alla fine dell’esperienza di governo gialloverde, “tempo sei mesi e ti spari”, l’azienda sta valutando una sua sospensione cautelativa. Il giornalista non si dice affatto pentito del ...

Video/ Germania-Olanda - 2-4 - : gol e highlights - poker degli orange ad Amburgo : Video Germania-Olanda, risultato finale 2-4,: gli orange di Koeman calano il poker e si rilanciano alla grandissima nella corsa verso Euro 2020.