romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-09-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsItalcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento - Affaritaliani.it
Italcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento Affaritaliani.it
Milano, 24 lug. (AdnKronos) - “L'ingegner Giampiero Pesenti è stato per lunghi anni un punto di riferimento per tutta l'industria italiana del cemento. Ha guidato ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASSIA E A24 MENTRE IN ESTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA APPIA TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN DIMINUZIONE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODEN IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE SULLA Roma FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A MAGLIANA DIREZIONE CENTRO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E NODO A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E S.MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E NODO A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E S.MARIA DELLE MOLE DIREZIONE CIAMPINO MENTRE SULLA COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO REGOLARE SULLE RINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA; SULLA CASILINA PROSEGUONO LE CODE TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI STA IN FILA ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE; SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLA TRATTA SAN PAOLO – CASTRO PRETORIO; ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA; SERVIZIO REGOLARE NELLE TRATTE LAURENTINA – SAN PAOLO E CASTRO PRETORIO – REBIBBIA – IONIO; RIGUARDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI STA IN FILA ANCHE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOGLIATTI, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE CAUSA INCIDENTE CODE A VIA DI CASTEL PORZIANO, ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO MARIANI IN DIREZIONE OSTIA PASSIAMO ALLA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO CODE ANCHE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL RACCORDO, IN DIREZIONE ESTERNA PASSIAMO ALLA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA, PIU’ AVANTI SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL RACCORDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE PROSEGUONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA RACCORDO E ...